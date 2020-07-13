Yayladaki çocukların eğitim sorunu - Son Dakika

Yayladaki çocukların eğitim sorunu

- Yayladaki çocukların eğitim sorunu Bu yıl yeni tip korona virüs nedeniyle okula gidemeyen milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet üzerindeki online eğitim ağı olan EBA TV'de eğitim gördü.

- Yayladaki çocukların eğitim sorunu

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MALATYA - Bu yıl yeni tip korona virüs nedeniyle okula gidemeyen milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet üzerindeki online eğitim ağı olan EBA TV'de eğitim gördü. Ancak okulların tatil olması ile verilen telafi eğitimlerinden ise özellikle yaylada olan birçok çocuk faydalanamıyor.

Covid-19 salgını nedeniyle Mart ayında okulların tatil olması ile öğrenciler internet veya TV'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın online eğitim ağı olan EBA TV'den ders gördü. Okulların tatile girmesi ile birlikte EBA TV'de 29 Haziran'da tüm yaz tatilini kapsayacak yeni yayın kuşağı başlatıldı.

Ancak, özellikle yaylada olmak zorunda kalan öğrenciler ise bu dönemde EBA TV'den faydalanamıyorlar. Aileleri ile birlikte Sivas'ın Mursal ve Divriği ilçeleri ile Malatya'nın Hekimhan ilçesi üçgeninde bulunan Çiçayır yaylasına çıkan öğrenciler burada internet ve televizyon imkanları olmadığı için yaz dönemini sadece yanlarında götürdükleri kitapları okuyarak geçiriyor.

Yaz boyunca aileleri ile yaylada kalmak zorunda kalan öğrenciler, EBA TV'den başlayan telafi eğitimlerini kaçırdıklarını söylediler. Bölgede GSM ağının olmaması nedeniyle de hatlarında çekmediğini belirten öğrenciler, yayınları izleyemediklerini söyleyip yetkililerden bu konuda destek istediler.

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Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yayladaki çocukların eğitim sorunu - Son Dakika
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