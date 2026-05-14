Yaz aylarında kene teması riski yalnızca kırsal alanlarla sınırlı değil

14.05.2026 13:14
Havanın ısınmasıyla park, bahçe, piknik alanı, kamp rotası ve şehir içi yeşil alanlarda geçirilen zaman artıyor. Kene teması çoğunlukla kırsal bölgelerle ilişkilendirilse de parklar, mesire alanları, bahçeler, yazlık bölgeler ve yürüyüş rotaları da dikkat gerektiren alanlar arasında yer alıyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerine göre Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları, Türkiye’de en sık ilkbahar ve yaz aylarında görülüyor. Bu durum, özellikle sıcak dönemlerde açık alanlarda geçirilen sürenin artmasıyla birlikte korunma alışkanlıklarının önemini daha da artırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) güncel verilerine göre ise sivrisinek, kene ve benzeri vektörler aracılığıyla taşınan hastalıklar dünya genelindeki enfeksiyon hastalıklarının yüzde 17’sinden fazlasını oluşturuyor. Uzmanlar, her kene temasının hastalık anlamına gelmediğini ancak riskin farkında olunması ve korunma alışkanlıklarının günlük rutinin bir parçası haline getirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre; tarla, bağ, bahçe, orman, piknik alanı ve çalılık bölgelerde açık renkli ve vücudu örten kıyafetlerin tercih edilmesi öneriliyor. Pantolon paçalarının çorap içine sokulması ve açık alan dönüşlerinde özellikle kulak arkası, koltuk altı, kasık ve diz arkası bölgelerinin dikkatle kontrol edilmesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, açık alanda kullanılan kıyafet, çanta, kamp ekipmanları ve evcil hayvanların da dönüşte kene açısından kontrol edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise açık alandan dönüşte ilk iki saat içinde duş alınmasının ve vücut kontrolü yapılmasının kene kaynaklı risklerin azaltılmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor.

AÇIK HAVADA PANİK DEĞİL, BİLİNÇLİ KORUNMA

Yaz aylarında doğayla geçirilen zamanı tamamen kısıtlamak gerekmiyor; birkaç basit alışkanlık açık havada geçirilen süreyi hem keyifli hem güvenli kılabiliyor. Asıl belirleyici olan, dışarı çıkmadan önce alınan önlemler ve dönüşte yapılan kontrollerin rutin haline gelmesi oluyor. Uygun kıyafet, kontrol alışkanlığı, riskli alanlarla teması azaltma ve ruhsatlı koruyucu ürünlerin talimatlara uygun kullanımı; bu rutinin temel parçaları arasında öne çıkıyor. Park, piknik, kamp ve seyahat gibi yaz aktivitelerinde bu adımların düzenli uygulanması, açık hava deneyimini daha güvenli hale getiriyor.

GÜNLÜK RUTİNDE TAMAMLAYICI ADIMLAR

Açık hava aktiviteleri öncesinde kullanım talimatlarına uygun koruyucu ürünlerin kullanılması; vücut kontrolü, uygun kıyafet seçimi ve riskli alanlarla teması azaltma gibi temel önlemleri destekleyici adımlar arasında gösteriliyor.

Uzmanlar ayrıca evcil hayvanların da açık alan dönüşlerinde kontrol edilmesini öneriyor. Özellikle köpek ve kedilerin tüyleri arasına tutunabilen keneler bazen fark edilemeyebildiği için veteriner önerilerine uygun koruyucu uygulamaların ihmal edilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Kene tutunması fark edildiğinde ise bilinçsiz müdahalelerden kaçınılması önem taşıyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bilgilendirmelerinde, kenelerin çıplak elle ezilmemesi gerektiği ve kolonya, yağ ya da sigara gibi yöntemlerin uygulanmasının risk oluşturabileceği belirtiliyor. Yetkililer, kene tutunması durumunda en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyor.

KORUYUCU ÜRÜN SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Açık hava aktiviteleri öncesinde kullanılan koruyucu ürünler, kişisel korunma alışkanlığının tamamlayıcı parçaları arasında yer alıyor. Uzmanlar, ürün seçiminde yalnızca koku veya uygulama kolaylığına değil; biyosidal ruhsat bilgisine, kullanım talimatlarına, yaş grubuna uygunluğa, etki süresine ve aktif içerik bilgilerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Biyosidal ruhsat, ürünün ilgili mevzuata uygun şekilde piyasaya sunulduğunu gösteren önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle kene ve sivrisinek koruyucu ürünlerde etiket bilgilerinin okunması, ürünün hangi yaş grubu için uygun olduğunun kontrol edilmesi ve önerilen uygulama sıklığına uyulması önem taşıyor.

DEET içermeyen ve bitkisel kökenli aktif içeriklere sahip formüller de tüketicilerin değerlendirdiği seçenekler arasında yer alıyor. Ancak burada belirleyici olan yalnızca içerik tercihi değil; ürünün ruhsatlı olması, kullanım talimatlarının açık olması ve etki süresinin net biçimde belirtilmesi. Türkiye pazarında bu kriterleri karşılayan, biyosidal ruhsatlı ve bitkisel kökenli aktif içeriklere sahip koruyucu ürün seçenekleri bulunuyor.

