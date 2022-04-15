YAZAR ERGÜN POYRAZ TABURCU OLDU, 6 DARP ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE - Son Dakika
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YAZAR ERGÜN POYRAZ TABURCU OLDU, 6 DARP ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

15.04.2022 13:23

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yazar Ergün Poyraz'ı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yazar Ergün Poyraz'ı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastaneden taburcu edilen Poyraz ise Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin "Milyon ihalelerle suç işlemiş. Büyük bir suçluluk telaşıyla savcılığa koşmuştur, verdiyse karşılığını alacaktır" dedi.

Ergenekon davasında 2007 yılında tutuklanan ve 6 yıl 9 ay Silivri Cezaevi'nde kaldıktan sonra tahliye olan yazar Ergün Poyraz, 12 Nisan günü saat 19.00 sıralarında, Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde bir grup tarafından darbedildi. Saldırganlar kaçarken, tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan Poyraz ise ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında çatlak tespit edilen Poyraz, yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganların kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. İstanbul plakalı otomobilden yola çıkan polis, gece boyu yaptığı operasyonlarla inşaat firmasının sahibi Turan B., kardeşi Zana B., şoförü Vural Ç. ile Rüzgar B., Serdar B. ile Afganistan uyruklu Ramazan A.'yı gözaltına aldı. 6 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

'SAVCILIĞA VERDİYSE KARŞILIĞINI ALACAKTIR'

Öte yandan saldırının ardından belediyede çok sayıda yolsuzluk olduğunu öne sürüp, "Bunları hatırlattım, akşam da bu olay oldu" diyen Ergün Poyraz'ın iddiaları üzerine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Hastanede 3 gün süren tedavinin ardından dün akşam taburcu edilen Ergün Poyraz, Başkan Günel'in suç duyurusu ile ilgili, "Ömer Günel milyonluk ihalelerde suç işlemiş. Mıcır, peyzaj, Davutlar yolu, güvercin masa ve benzeri ihalelerden devletin milyonlarını iç etmiş. Bu paraları görünen o ki o firmaya havale etmiştir. Bu suçluluk duygusuyla hakkımda suç duyurusunda bulunmaya koşmuş. Ne diyecek? 750 milyonluk mıcır ihalesi 300 günlükken 500 gün geçti hala ortada bir şey yok. Bunu mu anlatacak? Önceki belediye başkanı ve şimdiki belediye başkanı tarafından 4 milyon harcanarak yapılan tesisi o firmaya 900 bin liraya satmış; bunu mu anlatacak? Davutlar yolunu yapması için firmaya vermiş ama belediyenin araçları çalışıyor; bunu mu anlatacak? Dernekleri yerlerinden çıkardı. Belediye işçileri açken kendileri milyon milyon götürüyorlar. 750 milyonluk mıcır ihalesi için belediyeye dilekçe veriyorum; 2 saat sonra şirket sahibi sosyal medyadan bana mesaj atıyor. 2 saat içinde dilekçeden nereden haberi oldu? Son verdiğim dilekçede de sabah verdim, akşam saldırıya uğradım. Ben dilekçeleri belediyeye verdim, firma sahibine değil. Büyük bir suçluluk telaşıyla savcılığa koşmuştur, verdiyse karşılığını alacaktır" dedi.

YAZAR ERGÜN POYRAZ TABURCU OLDU, 6 DARP ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
YAZAR ERGÜN POYRAZ TABURCU OLDU, 6 DARP ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
YAZAR ERGÜN POYRAZ TABURCU OLDU, 6 DARP ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
YAZAR ERGÜN POYRAZ TABURCU OLDU, 6 DARP ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
YAZAR ERGÜN POYRAZ TABURCU OLDU, 6 DARP ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
YAZAR ERGÜN POYRAZ TABURCU OLDU, 6 DARP ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
YAZAR ERGÜN POYRAZ TABURCU OLDU, 6 DARP ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
YAZAR ERGÜN POYRAZ TABURCU OLDU, 6 DARP ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

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Yazar Ergün Poyraz'ı darbettikleri öne sürülen 6 şüpheli adliyeye gönderildi Yazar Ergün Poyraz'ı darbettikleri öne sürülen 6 şüpheli adliyeye gönderildi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, darp edilen yazar Ergün Poyraz'dan şikayetçi oldu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, darp edilen yazar Ergün Poyraz'dan şikayetçi oldu

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: YAZAR ERGÜN POYRAZ TABURCU OLDU, 6 DARP ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE - Son Dakika
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