Yazıcı Barajı 250 Bin Dekar Zira Arazinin Sulanmasını Sağlayacaktır"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Ağrı'nın hasretle beklediği, temelden yüksekliği 90 metre olan Yazıcı Barajı'nı 2008'de hizmete aldık.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Ağrı'nın hasretle beklediği, temelden yüksekliği 90 metre olan Yazıcı Barajı'nı 2008'de hizmete aldık. Baraj, şehrin içme suyu ihtiyacını karşıladığı gibi Ağrı Ovasında 249 bin 590 dekar zira arazinin de sulanmasını sağlayacaktır." dedi.



DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, genel müdürlüğün Ağrı'ya yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.



Ağrı'da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığının anlatıldığı açıklamada, kurum tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projelerle gelişen tarım sektörünün diğer sektörlerin itici sektörü olduğu kaydedildi.



Açıklamada, sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana geldiği, bu artışın il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansıdığı bildirildi.



Sulama projelerinin vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselttiğine dikkat çekilen açıklamada, projeyle bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.



"Ağrı'da kalkınmayı hızlandıracak, ilde sulamayı ve ziraatı geliştirecek 2 baraj daha inşa ediyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, inşa ettikleri Ağrı Yazıcı Barajından aldıkları ham suyu, günlük kapasitesi 80 bin metre küp olan içme suyu arıtma tesisine, oradan da arıtılan memba kalitesindeki içme suyunu 12,5 kilometre uzunluğundaki isale hattı ile şehre verdiklerini belirtti.



Böylece Ağrı şehir merkezi ve civarındaki 15 yerleşim yerinin 2045'e kadar olan içme suyu ihtiyacını karşıladıklarına dikkat çeken Aydın, "Patnos ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için içme suyu arıtma tesisi inşa ediyoruz. Tesisin inşaat çalışmalarının yüzde 49'u tamamlanmıştır. Bununla birlikte Ağrı'nın hasretle beklediği, temelden yüksekliği 90 metre olan Yazıcı Barajı'nı 2008'de hizmete aldık. Baraj, şehrin içme suyu ihtiyacını karşıladığı gibi Ağrı Ovasında 249 bin 590 dekar zira arazinin de sulanmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.



Aydın, Ağrı'daki su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmeye devam ettiklerini aktararak, şöyle devam etti:



"Ağrı'da kalkınmayı hızlandıracak, ilde sulamayı ve ziraatı geliştirecek 2 baraj daha inşa ediyoruz. Patnos Yukarıgöçmez Barajında depolanacak su ile 3 bin 340 dekar arazinin sulanması hedeflenmektedir. Taşlıçay Derecek Barajı ilde 9 bin 960 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. Ayrıca Patnos Yeşilhisar Gölet'inin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Gölet ile bin 390 dekar arazinin sulanması hedeflenmektedir. Ağrı'da taşkınları önlemek için son 16 yılda tamamladığımız 44 dere ıslahı ile Ağrı şehir merkezi, 42 meskun mahal ve 35 bin 670 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. 10 adet dere ıslah çalışmasının da inşaatı devam etmektedir."



Aydın, bu projelerin yapılmasında en büyük destekçileri olan sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye şükranlarını sunarak emeği geçenlere teşekkür etti.

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