YEDAŞ'tan sıfır atık projesi ile ekonomiye katkı - Son Dakika

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ, atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan Sıfır Atık Projesi kapsamında 52 ton değerlendirilebilir atığı ekonomiye kazandırdı.

YEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Genel Müdürlük hizmet binasında başlayan ve devamında Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop illeriyle yaygınlaşan projenin uygulamasında önemli sonuçlar elde edildiği belirtildi.

YEDAŞ'ın değerlendirilebilir atık olan 46 ton kağıt-karton, 4 ton plastik ve 2 ton cam atığı ayrıştırdığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Yeni uygulamayla YEDAŞ, çalışanlarının alışkanlıklarını değiştirmesini amaçladı. Bu kapsamda Genel Müdürlük ve il müdürlükleri hizmet binalarındaki ofislerden çöp kovaları kaldırıldı, bu sayede çalışanların atıklarını geri dönüşüm kumbaralarına ayrıştırarak atması sağlandı. Proje sayesinde sadece kağıtların yeniden dönüşümüyle 782 ağacın kesilmesi önlendi. 8 bin 366 kilogram sera gazı salınımı, 65 varil petrol, 211780 Kwh ve 127 metreküp depolama alanı kazancı elde edildi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucunda Sıfır Atık Belgesi'ni aldıklarını vurguladı.

Bora, sadece atıkların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılmadığını, bu sayede enerjinin de boşa kullanılmasının önlendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı çok mutluyuz. Hem Genel Müdürlük binamızda hem de bağlı bulunduğumuz 5 ilde sıfır atık uygulamasında şirket olarak başarılı çalışmalar yapıyoruz. Çevreye verdiğimiz değeri sürdürülebilirlik anlayışımız ile devam ettirip, Sıfır Atık Projesi ile ekonomimize katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın geleceği olan doğaya, zarar veren atıkları ekonomiye kazandırıyoruz. Geri dönüşümü hizmet içi alanda yaygınlaştırdık ve personelimizi geri dönüşüme teşvik ettik. Şirketimizde atıklar kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor."