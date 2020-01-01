Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili yoğunluğu - Son Dakika

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili yoğunluğu

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta yılbaşı tatilini fırsat bilenler Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili yoğunluğu, System.String[]

Kahramanmaraş'ta yılbaşı tatilini fırsat bilenler Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesince kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 rakımlı Yedikuyular bölgesinde hizmete açılan ve 7 kilometrelik pisti bulunan kayak merkezine, yılbaşı tatilini değerlendirmek isteyenler ilgi gösterdi.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelenler de kayak merkezinde güneşli havada keyifli vakit geçirdi.

Hatay'dan Umut Yeşilkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatili fırsat bilerek Kahramanmaraş'a kayak yapmaya geldiklerini söyledi.

Daha önce kayak yapmak için Kayseri Erciyes'e gittiklerini ifade eden Yeşilkılıç, Kahramanmaraş'ta kayak merkezinin açılmasıyla Kilis, Adana, Hatay ve Gazianteplilerin artık burayı tercih söyledi.

Kilis'ten Murat Çelik de yılbaşı tatilini değerlendirmek için Kahramanmaraş'a geldiklerini anlatarak, güzel bir mekanda keyifli zaman geçirdiklerini ifade etti.

Hanif Battaloğlu ise kayak merkezinde ailesiyle doyasıya eğlendiğini kaydetti.

Ailesiyle gelen Bahattin Çelik de merkezde güzel zaman geçirdiklerini belirterek, "Sisin olmadığı, güneşin bol olduğu güzel bir gün geçiriyoruz. Yeterince kar var. Ailecek kayak yapılacak bir gün." dedi.

Şırnak'tan Gamze ve Hamza Selen ise yılbaşı tatilin fırsat bilerek memleketleri Kahramanmaraş'a geldiklerini aktararak, tesisi kente kazandıranlara teşekkür etti.

Kahramanmaraş, Kayak Merkezi, Türkiye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi
Türkiye'nin Otomobili marka lansmanından sonra vatandaşla buluşacak Yeni sisteme geçildi! Egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar otomatik olarak belirlenecek Ahmet Davutoğlu TikTok'a üye oldu: Gençlik nerede, biz oradayız

Son Dakika Haberleri
21:31 Abant'ta kar çilesi - Son Dakika
21:30 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan termik santrallere ilişkin açıklama: (2) - Son Dakika
21:26 Hakkında dava açılmasına karar verilen Netanyahu, dokunulmazlık başvurusu yapacak - Son Dakika
21:26 Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamayacak - Son Dakika
21:25 Bolu Dağı'nda akşam saatlerinde yağan kar yollarda etkili oluyor - Son Dakika
20:30 Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı! - Son Dakika
19:10 Sevgilisiyle kaçan kızlarını eve götürmek isteyen aile karakolluk oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 21:33:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]