Yelkende D4 Dingi Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu, Tekirdağ ve İzmir'de düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, D4 Dingi Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu'nun 10-14 Mayıs tarihlerinde Tekirdağ ve İzmir'de düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Yelken Federasyonu, D4 Dingi Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu'nun 10-14 Mayıs tarihlerinde Tekirdağ ve İzmir'de düzenleneceğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve İzmir'in Urla ilçelerinde düzenlenecek kurslar, 3 gün çevrim içi, 2 gün ise denizde uygulamalı şekilde, Deniz Erkoca ve Gürbüz Arıkan'ın eğitmenliğinde verilecek. Kurslara katılmak için 6 Mayıs Perşembe gününe kadar başvuru yapılabilecek.

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