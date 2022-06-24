Yemen'de Husiler Taiz'e giden yolların kısmen açılmasını kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

Yemen'de Husiler Taiz'e giden yolların kısmen açılmasını kabul etti

24.06.2022 12:33
Yemen'de Husiler Taiz'e giden yolların kısmen açılmasını kabul etti

Yemen'de İran destekli Husilerin yıllardır abluka altında tuttuğu Taiz kentine giden 5 yoldan ikisinin açılmasını kabul ettiği bildirildi.

Yemen'de İran destekli Husilerin yıllardır abluka altında tuttuğu Taiz kentine giden 5 yoldan ikisinin açılmasını kabul ettiği bildirildi.

Husilerin kontrolündeki SABA haber ajansına konuşan müzakere komitesindeki Husi yetkili, "Birleşmiş Milletlerin (BM) Taiz'de ve diğer illerde yolların açılmasına ilişkin önerisine ilişkin yanıtlarını BM'ye teslim ettiklerini" söyledi.

Öncelikle Taiz'e giden iki yolun açılmasına onay verildiği, diğer yollarla ilgili görüşmelere de devam edileceği belirtildi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Taiz 7 yıldır Husi ablukası altında

Husiler, Yemen'in güneybatısında yer alan, hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz'i yaklaşık 7 yıldır abluka altında tutuyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg'in ofisinden 25 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, meşru hükümet ile Husiler arasında Taiz'e giden yolların açılması için müzakerelerin Ürdün'ün başkenti Amman'da başladığı belirtilmişti.

İnsan hakları kuruluşları ve hükümetin raporlarına göre Taiz'in Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutulması, bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesine neden oluyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Husiler Taiz'e giden yolların kısmen açılmasını kabul etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:32 Marmaris'te ormanları küle çevirdi! Yangını çıkaran şahıs tutuklandı
12:27 Görenler şaştı kaldı! Mahmut Ustaosmanoğlu'nun defnedileceği mezara giren genç, "20 senelik hayatımda yaşadığım en güzel duygu bu" dedi
12:24 5. kattan beton zemine çakıldı! İple sarkarak başka bir daireye girmeye çalışan adam ipin kopması sonucu düşerek hayatını kaybetti
12:23 Galatasaray, Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı: İlk sezon 17, ikinci sezon ise 20 milyon TL kazanacak
12:19 Aynı anda birçok projede rol alan oyuncu Pınar Deniz, dalga konusu oldu! "Kendi ayağına sıktı" yorumları yapıldı
12:14 İzmir'de 82 yaşındaki kadına cinsel istismar uygulayan zanlı cezaevine gönderildi
11:59 Marmaris'te devam eden orman yangınına Katar ile Azerbaycan'dan uçak ve helikopter desteği
11:51 Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı! Resmi sözleşmeye imza atıldı
11:41 Mahmut Ustaosmanoğlu, Fatih'te son yolculuğuna uğurlanacak: Camiye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı
11:28 Brezilya'da yaşanan banka soygunu sosyal medyada gündem oldu! Güvenlik görevlisinin anlık refleksiyle soyguncu yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 12:40:38. #1.11#
SON DAKİKA: Yemen'de Husiler Taiz'e giden yolların kısmen açılmasını kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement