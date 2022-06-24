Yemen'de Husiler Taiz'e giden yolların kısmen açılmasını kabul etti

Yemen'de İran destekli Husilerin yıllardır abluka altında tuttuğu Taiz kentine giden 5 yoldan ikisinin açılmasını kabul ettiği bildirildi.

Husilerin kontrolündeki SABA haber ajansına konuşan müzakere komitesindeki Husi yetkili, "Birleşmiş Milletlerin (BM) Taiz'de ve diğer illerde yolların açılmasına ilişkin önerisine ilişkin yanıtlarını BM'ye teslim ettiklerini" söyledi.

Öncelikle Taiz'e giden iki yolun açılmasına onay verildiği, diğer yollarla ilgili görüşmelere de devam edileceği belirtildi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Taiz 7 yıldır Husi ablukası altında

Husiler, Yemen'in güneybatısında yer alan, hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz'i yaklaşık 7 yıldır abluka altında tutuyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg'in ofisinden 25 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, meşru hükümet ile Husiler arasında Taiz'e giden yolların açılması için müzakerelerin Ürdün'ün başkenti Amman'da başladığı belirtilmişti.

İnsan hakları kuruluşları ve hükümetin raporlarına göre Taiz'in Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutulması, bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesine neden oluyor.