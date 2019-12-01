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Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi "ayrılık" isteğini yineledi

6 saat önce

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, ayrılma hedefinden geri dönüş olmadığını vurguladı.

Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, ayrılma hedefinden geri dönüş olmadığını vurguladı.

Konseyin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zubeydi, Aden'de Güney Geçiş Konseyinden üst düzey yetkililerle yaptığı toplantıda, Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad Anlaşmasını değerlendirdi.

Anlaşmayı "Güney için siyasi bir zafer" şeklinde nitelendiren Zubeydi, anlaşma sayesinde Güney Geçiş Konseyi'nin uluslararası alanda tanındığını vurguladı.

Zubeydi, "Hedefimiz, uğruna büyük fedakarlıklarda bulunduğumuz bağımsız devletimizi yeniden kurmaktır. Bu hedeften geri dönüş yok." ifadesine yer verdi.

Ülkenin güneyinin kuzeyden ayrılması talebi konusunda ısrarcı olduklarına işaret eden Zubeydi, "Bakanlık peşinde koşmuyoruz, halkımızın davasının derdindeyiz." ifadesini kullandı.

Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi 28 Kasım'da Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti Abu Dabi'den Aden'e gelmişti.

Ne olmuştu?

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın girişimi sonucunda, Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, 5 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.

Anlaşma, 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyordu.

Suudi Arabistan, Riyad, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 07:08 Kaynak: AA
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