Yemen'deki Husiler ülkede istikrarın temini için gerekli gördükleri şartları açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümetle vardıkları ateşkes süresinin sona ermesine günler kala ülkede istikrarın temini için gerekli gördükleri şartları duyurdu.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, kendilerine bağlı El-Mesire televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkede "gerçek istikrarın temini" için maaşların ödenmesi, Sana Havalimanı ve Hudeyde Limanı'ndaki kuşatmanın son bulması ve kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi.

"Bunlar hak talebidir, kimsenin lütfu değildir." diyen Abdusselam, açıklamasında daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

Yemen hükümetinden Husilerin sözcüsünün ifadelerine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Husilerin açıklamasının ateşkesin sona ermesine günler kala yapılması dikkat çekti.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan itibaren süren ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.