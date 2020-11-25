Yemen'deki siyasi partilerden Riyad Anlaşması'nın ivedilikle uygulanması talebi - Son Dakika

Yemen'deki siyasi parti ve topluluklar, geçen yıl hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın ivedilikle yürürlüğe konulmasını istedi.

Ülkedeki 13 siyasi parti ve topluluk, yayımladıkları ortak yazılı açıklamayla, Riyad Anlaşması gereğince askeri ve güvenlik alanında gerekli düzenlemelerin yapılarak hükümetin kurulması çalışmalarına hız verilmesini talep etti.

Ortak açıklamaya imza verenler arasında iktidardaki Genel Halk Kongresinin yanı sıra Islah Partisi, Yemen Sosyalist Partisi, İttihatçı Halk Nasıri Örgütü ve Er-Reşad Birliği de yer aldı.

Açıklamada, Riyad Anlaşması'nın hükümlerinin uygulanmasıyla "geçici başkent Aden'de güvenliğin ve istikrarın sağlanacağı" belirtilerek, "siyasi hayatın ve parti faaliyetlerinin normale döneceği" ifade edildi.

Riyad Anlaşmasının ivedilikle yürürlüğe konulmasıyla "Yemen'in tüm bölgelerinde yaşayan vatandaşların ekonomik durumlarının, hayat şartlarının ve onlara verilen hizmetlerin iyileşeceği" kaydedilen açıklamada, böylelikle "Husilere ve onun destekçisi İran'ın planına karşı tüm güçlerin birleşeceği" vurgulandı.

Riyad Anlaşması kapsamındaki gelişmeler

Yemen hükümeti ile BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 5 Kasım 2019'da, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren anlaşmayı imzalamıştı.

Anlaşma, özellikle güvenliğe ilişkin koşullara ilişkin uyuşmazlıklar nedeniyle uygulanamazken, Suudi Arabistan yönetiminin 29 Temmuz'da taraflara önerisi sonrasında GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Konseyin Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için özerk yönetimden vazgeçtiğini duyurmuştu.

Yemen hükümeti anlaşmanın uygulanmaya askeri ve güvenlik kısımlarından başlanmasını şart koşarken, GGK ise siyasi kısmın öncelikle uygulanmasını istiyor.