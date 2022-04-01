Yemen hükümeti Husilerin kontrolündeki limana 2 petrol gemisinin girmesine izin verdi - Son Dakika

Yemen hükümeti, ülkede uzun süredir devam eden çatışmaların sona ermesi için yapılan ateşkes çağrıları dikkate alınarak 2 petrol gemisinin İran destekli Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na girişine izin verdiğini, "tüm esirlerin serbest bırakılması ve Sana Havalimanı'nın açılması" için gerekli düzenlemeleri de "olumlu bir şekilde ele aldığını" duyurdu.

Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile hükümetten, yapılan ateşkes çağrıları ve bölgesel, uluslararası girişimler ışığında halkın acılarını hafifletecek her türlü çabayı destekleme konusunda net talimatlar aldığını aktaran Bin Mubarek, bu kapsamda 2 petrol gemisinin Hudeyde Limanı'na girişine izin verdiğini belirtti.

Bin Mubarek, şunları kaydetti:

"Talimatlar kapsamında, tüm esirleri serbest bırakmak, Sana Havaalanı'nı açmak, petrol türevleri taşıyan gemilerin Hudeyde Limanı'na girişini serbest bırakmak, Husilerin kuşatma altında tuttuğu Taiz şehrinde geçişleri açmak gibi halkın acılarını hafifletecek gerekli tüm düzenlemeleri olumlu bir şekilde ele alacağız."

Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes çabaları

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri (KİK) Nayif el-Hacraf, 29 Mart'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen toplantıda, Yemen'deki taraflara "7 Nisan'a kadar sürecek Riyad'daki Yemen müzakerelerle eş zamanlı olarak ateşkes" çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu da 30 Mart sabahından itibaren Yemen'in içlerine askeri operasyonlarını durduracağını ilan etmişti.

İran destekli Husiler de 26 Mart'ta yaptıkları açıklamada, Suudi Arabistan ve Yemen'deki saldırılarına 3 gün ara verdiğini duyurmuştu.

KİK'in diyalog girişimini memnuniyetle karşıladıklarını açıklayan ancak müzakerelerin "Yemen'deki saldırılara katılmamış tarafsız bir ülkede yapılması" şartını ileri süren İran destekli Husiler, Riyad'daki görüşmelere katılmıyor.