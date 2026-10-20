Yemen'de şaşırtan satış! Hitler'in silahına biçilen fiyat gündem oldu - Son Dakika
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Yemen'de şaşırtan satış! Hitler'in silahına biçilen fiyat gündem oldu

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Yemen'deki bir silah dükkanında, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından kullanılan ve "Hitler'in makineli tüfeği" olarak bilinen MG42 satışa çıkarıldı. Tarihi silah için 3 bin 387 dolar (yaklaşık 170 bin TL) fiyat belirlendi.

Yemen'deki bir silah dükkanında sergilenen MG42 model makineli tüfek, sosyal medyada dikkat çekti. İkinci Dünya Savaşı'nın en bilinen silahlarından biri olan MG42, 1942 yılında Nazi Almanyası tarafından kullanılmaya başlandı.

Yüksek atış hızı nedeniyle savaş döneminde büyük bir ün kazanan silah, Alman ordusunun en etkili makineli tüfeklerinden biri olarak tarihe geçti.

FİYATI 800 BİN YEMEN RİYALİ

Silah için belirlenen satış fiyatı 800 bin Yemen riyali oldu. Bu tutar 3 bin 387 dolara (yaklaşık 170 bin TL) karşılık geliyor. Ancak Yemen'de farklı bölgelerde farklı döviz kurlarının uygulanması nedeniyle silahın dolar cinsinden güncel karşılığı değişebiliyor.

ABD'DEKİ KOLEKSİYON DEĞERİ GÜNDEM OLDU

Tarihi makineli tüfeğin satışa çıkarılması, silah koleksiyoncularının ilgisini çekti. Özellikle ABD'deki koleksiyon piyasasında böyle bir silahın çok daha yüksek fiyatlara alıcı bulabileceği değerlendiriliyor.

Bununla birlikte ABD'de tam otomatik silahların ithalatı ve sivil mülkiyeti sıkı yasal düzenlemelere tabi olduğu için Yemen'deki silahın ABD'de yasal olarak satışa sunulması mümkün olmayabilir.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN EN TANINMIŞ SİLAHLARINDAN

MG42, dakikada yaklaşık 1.200 atış yapabilen mekanizmasıyla İkinci Dünya Savaşı'nın en yüksek atış hızına sahip makineli tüfeklerinden biri olarak biliniyor.

Savaşın ardından da birçok ülkenin silah tasarımını etkileyen MG42'nin geliştirilmiş türevleri, farklı ordularda uzun yıllar kullanılmaya devam etti.

Yemen'deki dükkanda satışa çıkarılan silahın ülkeye hangi dönemde getirildiği ve geçmişte kimler tarafından kullanıldığı ise bilinmiyor.

Auto OlaysızAlmanyaDünyaYemenSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • erdembalk9 erdembalk9:
    mg3 ben askerde kullanıyordum Tunceli'de 0 0 Yanıtla
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