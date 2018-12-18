Son Dakika Haberleri: Yemenli Taraflardan Karşılıklı "Ateşkesi İhlal" Suçlaması

Yemenli Taraflardan Karşılıklı "Ateşkesi İhlal" Suçlaması

20 dakika önce

Yemen'de savaşan taraflar, birbirlerine karşılıklı olarak Hudeyde kentinde gece saatlerinde yürürlüğe giren ateşkesi "ihlal" suçlaması yöneltti.

Yemenli Taraflardan Karşılıklı
Yemen'de savaşan taraflar, birbirlerine karşılıklı olarak Hudeyde kentinde gece saatlerinde yürürlüğe giren ateşkesi "ihlal" suçlaması yöneltti.

Yemen hükümet güçlerinden Amalika (Devler) Güçleri Sözcüsü Memun el-Mehcemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel saatle 01.30'da kentin güneydoğusundaki mevzilerine Husi milisler tarafından havan toplarıyla saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Husilerin, Hudeyde'nin güneyindeki mevzilerine ise ateş açtığını ifade eden Mehcemi, kendilerinin Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin talimatları doğrultusunda ateşkese bağlı kaldığını ancak bu tür saldırıların tekrarlaması durumunda hükümet güçlerinin de saldırıyı gerçekleştiren taraflara karşılık vereceğini belirtti.

Tihame Tugayı Komutanı Abduh Hizam da Husilerin yerel saatle 11.30 sularında Balık Çarşısına havan toplu saldırı gerçekleştirdiğini ve ateşkesi ihlal ettiğini dile getirdi.

Buna karşılık, Husilere bağlı El-Mesire kanalı ise haberinde hükümet güçlerinin, Hays ilçesinin güneybatısındaki Husi mevzilere sızma operasyonu düzenlediğini, orta ve hafif silahlar kullandığını aktardı.

Haberde ayrıca Hudeyde semalarında sürekli hükümet güçlerine ait casus uçakların uçtuğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 13 Aralık'ta İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Yemenli taraflar arasında varılan anlaşma gereği, Hudeyde'de yerel saatle 00.00 itibarıyla ateşkes yürürlüğe sokulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:24 Kaynak: AA

Hükümet, Yemen, Güncel
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