Son Dakika Haberleri: Yeni Aldığı Otomobili Test Ederken Yandı

Yeni Aldığı Otomobili Test Ederken Yandı

54 dakika önce

Adana'da bir kişi, yeni aldığı ikinci el otomobilin klimasının çalışıp çalışmadığını denerken çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yeni Aldığı Otomobili Test Ederken Yandı, System.String[]
Adana'da bir kişi, yeni aldığı ikinci el otomobilin klimasının çalışıp çalışmadığını denerken çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi kapalı semt pazarı alanında ismi öğrenilemeyen bir kişi, sabah saatlerinde Diyarbakır'dan aldığı ikinci el otomobilin aksamlarını kontrol etmek istedi.

Klimasını çalıştırdığı otomobilin aniden alev alması üzerine kendisini dışarı atan otomobil sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekipler olay yerine gelerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Öte yandan olayı görerek semt pazarı alanına gelenler, yangını cep telefonlarıyla kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:57 Kaynak: AA

Seyhan, Merkez, Diyarbakır, Adana, Güncel
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