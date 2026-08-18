Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıra dışı estetik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Genç bir kadın, estetik müdahaleyle "vampir dişi" yaptırdığı meşakkatli süreci ve ortalama iki saat süren operasyonun tüm detaylarını çektiği video ile anlattı.

Son yıllarda artan farklı estetik ve vücut modifikasyonu trendlerine bir yenisi daha eklendi. İnternette hızla yayılan bir video, sıra dışı güzellik anlayışlarının geldiği son noktayı gözler önüne serdi. Kendisine "vampir dişi" yaptırmaya karar veren bir kadın, bu ilginç süreci saniye saniye kayıt altına aldı.

"HIZLI BİR MR SONRASI BİLGİ ALIYORUM"

Sürecin nasıl ilerlediğini merak edenler için operasyon öncesi ve sırasındaki anları detaylandıran genç kadın, işlemin tıbbi boyutuna da değindi. Videoda doktor kontrolünde olduğunu belirterek, "Hızlı bir MR sonrası yapılacak işlemle ilgili bilgi alıyorum" ifadelerini kullandı. Bu aşama, estetik müdahalenin öncesinde detaylı bir çene ve diş yapısı taramasının yapıldığını gösterdi.

Yeni çılgınlık! <a class='keyword-sd' href='/genclik/' title='Gençlik'>Gençlik</a> nereye gidiyor dedirten görüntüler

İŞLEM 2 SAAT SÜRÜYOR

Görüntülerin devamında operasyonun süresi ve detayları hakkında da bilgi verilirken, işlemin sanıldığı kadar kısa sürmediği vurguladı. Süreci özetleyen kadın, "İşlem ortalama 2 saat sürüyor" diyerek vampir dişi estetiğinin oldukça uğraştırıcı bir uygulama olduğunu dile getirdi. Paylaşılan bu anlar kısa sürede büyük yankı uyandırırken; kişisel estetik tercihlerinin sınırları bir kez daha tartışma konusu oldu.

Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler

Gençlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    eyvah ki ne eyvah. 5 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    artık ne ısıracaksa… 3 0 Yanıtla
  • Mürit Mürit:
    Beni hatırladın mı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı Arnavutluk'un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı
İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı
İran’dan ABD’ye saldırı tehdidi İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi
Zeytinburnu’nda kepçenin darbesi binanın yıkılmasına yetti Zeytinburnu'nda kepçenin darbesi binanın yıkılmasına yetti
Gençlerbirliği’nden Lukaku’ya açık davet: Başımızın üstünde yeri var Gençlerbirliği'nden Lukaku'ya açık davet: Başımızın üstünde yeri var
Sergio Busquets efsanesi olduğu Barcelona’ya geri döndü Sergio Busquets efsanesi olduğu Barcelona'ya geri döndü
Aziz Yıldırım’dan sert uyarı: Böyle olmaz Aziz Yıldırım'dan sert uyarı: Böyle olmaz
Okan Buruk telefonda ikna etti Galatasaray’ın yeni yıldızı Erzurum’da sahada Okan Buruk telefonda ikna etti! Galatasaray'ın yeni yıldızı Erzurum'da sahada
İtalya’ya geri dönebilir Icardi’ye yeni talip İtalya'ya geri dönebilir! Icardi'ye yeni talip
İBB Davası’nda savunma yapan şarkıcı Ercan Saatçi: Hayatımda ihale görmedim nasıl, niye yapılır, bilmiyorum İBB Davası'nda savunma yapan şarkıcı Ercan Saatçi: Hayatımda ihale görmedim; nasıl, niye yapılır, bilmiyorum

16:51
Forması çıkartılan minik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy’de Verdiği poza beğeni yağıyor
Forması çıkartılan minik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'de! Verdiği poza beğeni yağıyor
16:33
Fenerbahçe’ye para yağacak 2 maçın değeri tam 23 milyon euro
Fenerbahçe'ye para yağacak! 2 maçın değeri tam 23 milyon euro
16:21
Trump rahat durmuyor Paylaştığı haritaya bakın
Trump rahat durmuyor! Paylaştığı haritaya bakın
16:05
Feth-i kabir kararı verildi Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
Feth-i kabir kararı verildi! Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
15:42
Mustafa Bozbey CHP’den istifa etti
Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti
15:35
İmamoğlu’nu zora sokacak sözler: 15 milyon euro istedi, 5 milyon euro’sunu ödedim
İmamoğlu'nu zora sokacak sözler: 15 milyon euro istedi, 5 milyon euro'sunu ödedim
15:20
Cemal Enginyurt’un oğluna ’kara para’ soruşturması: İfadeye çağrıldı
Cemal Enginyurt'un oğluna 'kara para' soruşturması: İfadeye çağrıldı
15:02
Fenerbahçe’de ayrılıklar peş peşe Bir isim daha veda ediyor
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor
14:31
YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu
YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu
14:21
Çifte cinayet davasında 8 yaşındaki çocuk tanık olarak dinlendi: Amcam...
Çifte cinayet davasında 8 yaşındaki çocuk tanık olarak dinlendi: Amcam...
13:28
Sivas’ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 17:07:22. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.