Yeni geliştirilen 'süper enzim' ile plastik şişelerin geri dönüşümü hızlanabilir - Son Dakika
BBC

Yeni geliştirilen 'süper enzim' ile plastik şişelerin geri dönüşümü hızlanabilir

Bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir 'süper enzimin', plastik şişeleri altı kat daha hızlı ayrıştırdığı görüldü.

Yeni geliştirilen 'süper enzim' ile plastik şişelerin geri dönüşümü hızlanabilir, System.String[]

Bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir 'süper enzimin', plastik şişeleri altı kat daha hızlı ayrıştırdığı görüldü. Yeni süper enzimin geri dönüşüm amaçlı bir ya da iki yıl içinde kullanılabileceği belirtildi.

Guardian gazetesinin haberine göre, doğal yollarla 'plastik yiyebilen' bakteriden elde edilen süper enzim şişelerin tamamen geri dönüştürülmesini mümkün hale getiriyor.

Bilim insanları, pamukları ayrıştırabilen enzimlerle birleştirildiğinde, yeni üretilen süper enzimin farklı kumaşlardan yapılan kıyafetleri de geri dönüştürebileceğine inanıyor.

Milyonlarca tonluk kıyafet şu anda ya çöpe atılıyor, ya da yakılıyor.

Plastik kirliliği yeryüzünün tamamını etkiliyor. İnsanların tükettikleri ürünlerde, aldıkları nefeslerde bile mikroplastikler görülüyor.

Mevcut imkanlar dahilinde plastik şişeleri, yenilerini üretmek için kimyasal parçacıklara ayırmak çok zor. Bu da, her geçen yıl yeni plastik atıkların doğaya karışması anlamına geliyor.

Süper enzim, iki farklı enzimin birbirine bağlanmasıyla oluşturuldu. Her iki enzim de, 2016 yılında Japonya'daki atıklarda keşfedilen plastik yiyen böceklerde keşfedildi.

Araştırmacılar, süper enzimin ilk versiyonunu 2018'de geliştirdi. Bu enzim, birkaç gün içinde plastiği parçalayabildi. Ama süper enzimin son halinin, plastikleri altı kat daha hızlı ayrıştırdığı görüldü.

'Bir ya da iki yıl içinde kullanılabilir'

İngiltere'deki Portsmouth Üniversitesi Profesörü John McGeehan, Guardian gazetesine açıklamasında "Enzimleri birleştirdiğimizde, hiç beklemediğimiz şekilde aktivasyonunda olağanüstü bir artış gördük" dedi ve bu keşfin doğanın nasıl işlediğini anlamaya yardımcı olduğunu ve daha hızlı enzimler üretilmesini kolaylaştırdığını söyledi.

Fransız şirket Carbios, enzimin farklı bir versiyonunu Nisan ayında duyurdu. Plastik şişeleri 10 saat içinde %90 oranında ayrıştıran bu enzim bir yaprak yığının arasında bulundu. Ama ayrıştırmak için 70C derecelik bir ısıya ihtiyaç var.

McGeehan, yeni üretilen süper enzimin ise oda sıcaklığında harekete geçebildiğini ifade etti. Farklı yöntemlerin birleştirilmesiyle ticari kullanıma da açılabileceğini belirten McGeehan, "Bunları birleştirip daha iyi daha hızlı enzimler geliştirebilirsek ve Carbios gibi şirketlere sunabilirsek, ortak çalışarak bir ya da iki yıl içinde kullanıma açabiliriz" dedi.

2018 yılında üretilen enzime PETase adı verildi. Bu enzim, plastik şişelerdeki sert, kristal yüzeyleri hedef alabiliyor. Bilim insanlarının kazara keşfettikleri yeni mutan versiyonu ise %20 oranında daha hızlı faaliyete geçiyor.

Yapılan araştırmada, Japonya'da keşfedilen ikinci bir enzimin de iki kat daha hızlı aktive olduğunu ve ilk enzimden sonra kalan kimyasalları ayrıştırabildiği anlaşıldı.

Portsmouth Üniversitesi ve dört Amerikan enstitüsünün araştırması Proceedings of The National Academy of Sciences adlı bilim dergisinde yayımlandı.

Araştırma ekibi şimdi, enzimlerin ne tür değişikliklerle daha hızlı aktive olabileceğini inceliyor. McGeehan, "Çok bir potansiyel var. Laboratuvarda birbirlerine yapışan yüzlerce enzim var" dedi.

Araştırmacılara göre mevcut enzimlerle yeni üretilen enzimlerin birleşimiyle farklı materyallere sahip ürünlerin tamamen geri dönüşümü sağlanabilecek.

McGeehan, geri dönüşümü en zor olan maddelerin 'polyester ve pamuk gibi karışık kumaşlar' olduğunu söylüyor.

Çevreciler, plastik kullanımını azaltmanın çözümün en temel ayağı olduğunu ifade ediyor.

Yeni geliştirilen 'süper enzim' ile plastik şişelerin geri dönüşümü hızlanabilir

The Guardian, Kimyasal, Japonya, Plastik, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 02:52

Son Dakika Dünya Yeni geliştirilen 'süper enzim' ile plastik şişelerin geri dönüşümü hızlanabilir - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Rangers'tan maç sonrası Galatasaray'a sosyal medyadan kedili gönderme Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerden ilk görüntüler geldi 191 kişinin hayatını kaybettiği Beyrut patlamasının baş şüphelileri hakkında yakalama kararı Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Yüzde 90 engelli Buse ve kendisini darbetmekle suçladığı eşinin yeni görüntüleri kafa karıştırdı Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı
Fatih Terim, yönetime verdi veriştirdi: Bunu söylediğimde bazıları alınıyor Fatih Terim, yönetime verdi veriştirdi: Bunu söylediğimde bazıları alınıyor         
00:49
Gerarrd ile Fatih Terim, maçın son dakikalarında tartıştı Gerarrd ile Fatih Terim, maçın son dakikalarında tartıştı         
23:49
Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor         
22:17
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı         
20:59
Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi         
20:18
Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı         
17:39
İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı         
17:23
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu         
15:21
Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak         
15:14
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı         
14:37
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
İkinci el araçlarda fiyatlar yükselmeye devam ediyor: 25 yaşındaki araçlara 60 bin lira isteniyor İkinci el araçlarda fiyatlar yükselmeye devam ediyor: 25 yaşındaki araçlara 60 bin lira isteniyor         
11:05
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
İtalya'ya giden Can Yaman, izdihama neden oldu! Kadın hayranları fotoğraf çektirmek için akın etti İtalya'ya giden Can Yaman, izdihama neden oldu! Kadın hayranları fotoğraf çektirmek için akın etti         
09:55
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 04:04:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni geliştirilen 'süper enzim' ile plastik şişelerin geri dönüşümü hızlanabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei