Yeni hayvan pazarına ulaşım için yollar açılıyor - Son Dakika

Yeni hayvan pazarına ulaşım için yollar açılıyor

04.05.2021 17:35
Yeni hayvan pazarına ulaşım için yollar açılıyor, System.String[]

Alibeyköy Mahallesi bölgesinde yapımı süren yeni hayvan pazarı için ulaşım alternatiflerini arttırmak isteyen İnegöl Belediyesi, Ortaköy yolu üzerinden doğrudan Ahmet Türkel Çevre Yoluna bağlanan yeni bir aks oluşturmak için çalışmalara başladı.

Alibeyköy Mahallesi bölgesinde yapımı süren yeni hayvan pazarı için ulaşım alternatiflerini arttırmak isteyen İnegöl Belediyesi, Ortaköy yolu üzerinden doğrudan Ahmet Türkel Çevre Yoluna bağlanan yeni bir aks oluşturmak için çalışmalara başladı. 1,5 km'lik kısmında malzeme serimi tamamlanan yeni yolda, devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban yerinde inceledi.

İnegöl'e değer katacak modern bir hayvan pazarı yapmak için hummalı bir çalışma başlatan İnegöl Belediyesi, Alibeyköy kırsal mahallesi sınırları içerisinde yükselen yeni hayvan pazarına alternatifli ve kolay ulaşım için de yeni yol ağları oluşturuyor. Bu kapsamda Bursa-Ankara karayoluna hiç çıkmadan Ortaköy yolu üzerinden yeni hayvan pazarına ulaşacak 4 km'lik yolun yapımı için çalışmalar başladı. Malzeme serimi devam eden yol yapım çalışmasının tamamlanmasının ardından yeni hayvan pazarı yolu beton yol ile kaplanacak.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün hem hayvan pazarında devam eden çalışmaları hem de yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Hayvan pazarında kurulumu tamamlanan binaları inceleyip bilgi alan Başkan Taban, ulaşımla ilgili de devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Taban, alternatifli bir ulaşım ağı oluşturmak istediklerini ifade ederek; "Şuan Alibeyköy Mahallemiz muhitinde kalan yeni hayvan pazarımızdayız. Geçtiğimiz günlerde devam eden çalışmaları gelip yerinde incelemiştik. Bugün de hem yeniden hayvan pazarındaki son durumu hem de buraya ulaşımı sağlayacak yol ağının devam eden çalışmasını görmek için buradayız. Aslında bu proje için lokasyon seçilirken uzun bir zaman geçti. Bu zaman içerisinde en doğru lokasyonu, en ulaşılabilir alanın seçilmesi çalışılmıştı. Burası da ova içerisinde kalan, beraberinde hayvancılıkla ilgilenen Alibeyköy'ümüzün sınırları içerisinde kalıyor. Burada Bursa-Anlara karayolundan ulaşım mümkün. Yine Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinden Ortaköy yolundan doğrudan ulaşılabiliyor. Dolayısıyla pazarlar kurulduğunda alternatifli olarak buraya ulaşım birkaç farklı akstan sağlanabilecek. Hayvan giriş çıkışlarının kolaylıkla yapılabileceği bir mekan oluşuyor burada" dedi.

Kurban bayramı öncesi hem hayvan pazarının hem de ulaşımın sağlanacağı yolların hizmet verir hale gelmesi için çalıştıklarını dile getiren Alper Taban, "Arkadaşlarımız Ortaköy yolu üzerinden ulaşımın sağlandığı kadastral yol üzerinde kalan yol ağında serim çalışmalarına başladılar. Beraberinde yolun sıkılaştırılması ve ardından yol kaplaması olacak şekilde pazarla beraber yetişecek gibi planlamayı yaptık. Hayvan pazarının ve ulaşımı sağlayacak yolların yetiştirilmesi için hem arkadaşlarımız hem yüklenici firmamız yoğun şekilde çalışıyorlar. Bizler de zaman zaman gelerek ne aşamada olduğunu gözlemliyoruz. Şuanda malzeme serim çalışmalarının 1,5 km'lik kısmı tamamlandı. Yine devam eden kısımları da en kısa sürede tamamlamış olacağız. 8 metrelik genişliğe sahip yolumuzu beton yol ile kaplayarak vatandaşlarımızın konforlu şekilde ulaşımını sağlamış olacağız" diye konuştu.

Başkan Taban, yeni hayvan pazarının yapımı ve hazırlıklarının kurban bayramına yetişecek şekilde sürdürüldüğünü de kaydederek; "Burada tabir yerindeyse gece gündüz çalışma devam ediyor. İnşallah çalışma bittiğinde şehrimize modern bir hayvan pazarını kazandırmış olacağız. 75 gün gibi kısa bir sürede çalışmayı tamamlamayı hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu. - BURSA

Yeni hayvan pazarına ulaşım için yollar açılıyor
Yeni hayvan pazarına ulaşım için yollar açılıyor
Yeni hayvan pazarına ulaşım için yollar açılıyor
Yeni hayvan pazarına ulaşım için yollar açılıyor
Yeni hayvan pazarına ulaşım için yollar açılıyor
Yeni hayvan pazarına ulaşım için yollar açılıyor
Yeni hayvan pazarına ulaşım için yollar açılıyor

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni hayvan pazarına ulaşım için yollar açılıyor - Son Dakika


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