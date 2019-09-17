Yeni Kaledonya'dan yola çıktı 3 yıldır dünyayı geziyor

Büyük Okyanus'un güneydoğusunda ada öbeği içinde yer alan Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi Yeni Kaledonya'dan 3 yıl önce yola çıkan 24 yaşındaki Max Bua, otostopla Samsun'un Bafra ilçesine ulaştı.

Türkiye'de pek çok kişinin adını duymadığı bir bölgeden "İyi insan nasıl olunur"un ip uçlarını bulmak için yola çıkan genç gezgin üç yıldır yollarda. Konaklamak için büyük şehirler yerine küçük yerleşimleri tercih eden Bua, kendisi gibi Kamboçya, Hindistan, Fas, İran, ABD, İtalya gibi 30'dan fazla ülkeyi gezdikten sonra memleketine yerleşen ve dedesine ait eski binayı kafeterya haline getiren Süphan Feyza Bektaş'la sosyal medya üzerinden iletişime geçerek Bafra'ya geldi. Bektaş'a ait kafede çalışarak cep harçlığını çıkaran Bua, bir süre ilçede konakladıktan sonra yolculuğuna devam edecek.

Bua, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce yolculuğunun başladığını, yaşadığı bölgeden Fransa'ya geçerek buradan otostopla yola çıktığını belirterek İtalya, Fransa, Belçika, Almanya'nın da aralarında bulunduğu 40'tan fazla ülkeyi gezdiğini söyledi. Otostopla yol aldığını ve farklı kültürleri tanımanın kendisini mutlu ettiğini aktaran Bua, şöyle devam etti:

"Dünyada en iyi insan nasıl olunur aslında ben bunu yolda öğrenmeye çalışıyorum, bu amaçla da dünyayı geziyorum ve düzgün nasıl yaşanabilir bunun cevabını da yolda öğreniyorum. Türkler çok iyi ev sahibi ve çok iyi espri anlayışları var. Süphan'la sosyal medya üzerinden iletişime geçip orada konaklamak istediğimi belirttim, o da beni kabul etti. On gündür buradayım çok mutluyum ama sanırım bir ya da iki güne gideceğim."

Türkiye'den sonra Bulgaristan'a geçeceğini anlatan Bua, "Sahil ülkelerini gezmek daha çok hoşuma gidiyor. Bulgaristan'dan sonra nereye giderim bilmiyorum ama iyi bir insan olmanın cevabını bulana kadar ülke ülke gezeceğim." diye konuştu.