Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi

Haberin Videosunu İzleyin
Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
23.02.2026 08:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Haber Videosu

Sibirya'dan Türkiye'ye yeni bir soğuk hava dalgası geliyor. Salı gününden itibaren etkili olması beklenen yağışlı havanın çarşamba günü Marmara geneli ve Batı Karadeniz'de kar bırakabileceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağını açıkladı. Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur ve sağanak beklenirken, Kayseri, Niğde, Bingöl, Iğdır ve Antalya'nın iç kesimlerinde de yağış görülecek.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışların yükseklerde karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

BUZLANMA, DON VE SİS UYARISI

İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayı görülebilecek. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak. Yetkililer, özellikle sürücüleri görüş mesafesindeki azalmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Sıcaklık değişimine bağlı olarak kar erimesi riskinin de arttığı belirtilirken, dağlık bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi.

SİBİRYA SOĞUKLARI KAPIDA

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, sıcaklıkların yükselmeyeceğini belirterek İstanbul'da en fazla 8 derece görüleceğini söyledi. Tek, Rusya üzerindeki Sibirya Yüksek Basıncı'nın taşıdığı soğuk havanın kuzey bölgeleri etkileyeceğini ifade etti.

Salı akşam saatlerinden itibaren Trakya'da başlayacak yağışların İstanbul'a ulaşacağını aktaran Tek, çarşamba günü Marmara geneli ve Batı Karadeniz'de yağış beklendiğini söyledi. Çarşamba ve perşembe günlerinin kritik olduğuna dikkat çeken Tek, Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanma riskinin bulunduğunu belirtti.

İSTANBUL'DA KAR BEKLENTİSİ

Tek, sıcaklıkların 12-13 derecenin üzerine çıkmayacağını, martın 4'ünden sonra ise kademeli ısınma beklendiğini kaydetti. Ege'nin güneyinde yağış sınırlı kalırken, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışların yer yer kar şeklinde görüleceği bildirildi.

Hava Durumu, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzel gün felakete döndü Genç kadından aylardır haber yok Güzel gün felakete döndü! Genç kadından aylardır haber yok
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Bursa’da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı Bursa'da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
“Yeni Nostradamus“ ABD-İran savaşı için tarih verdi "Yeni Nostradamus" ABD-İran savaşı için tarih verdi

08:43
Kanarya galibiyet peşinde İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11’leri
Kanarya galibiyet peşinde! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
08:31
Farioli’nin Porto’su bildiğiniz gibi Önüne geleni yeniyor
Farioli'nin Porto'su bildiğiniz gibi! Önüne geleni yeniyor
08:21
Sadettin Saran, Fenerbahçe’de 6. kupasını kazandı
Sadettin Saran, Fenerbahçe'de 6. kupasını kazandı
08:13
Öğretmenlere çifte müjde Hem zam hem de atama var
Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var
08:01
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
07:58
“İstanbul’da kuduz vakalarında patlama“ iddialarına valilikten yanıt
"İstanbul'da kuduz vakalarında patlama" iddialarına valilikten yanıt
06:16
El Mencho’nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD’den ilk açıklama geldi
El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
05:23
Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı’ndan halka kritik çağrı
Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı'ndan halka kritik çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 09:05:07. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.