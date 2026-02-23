Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağını açıkladı. Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur ve sağanak beklenirken, Kayseri, Niğde, Bingöl, Iğdır ve Antalya'nın iç kesimlerinde de yağış görülecek.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışların yükseklerde karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

BUZLANMA, DON VE SİS UYARISI

İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayı görülebilecek. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak. Yetkililer, özellikle sürücüleri görüş mesafesindeki azalmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Sıcaklık değişimine bağlı olarak kar erimesi riskinin de arttığı belirtilirken, dağlık bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi.

SİBİRYA SOĞUKLARI KAPIDA

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, sıcaklıkların yükselmeyeceğini belirterek İstanbul'da en fazla 8 derece görüleceğini söyledi. Tek, Rusya üzerindeki Sibirya Yüksek Basıncı'nın taşıdığı soğuk havanın kuzey bölgeleri etkileyeceğini ifade etti.

Salı akşam saatlerinden itibaren Trakya'da başlayacak yağışların İstanbul'a ulaşacağını aktaran Tek, çarşamba günü Marmara geneli ve Batı Karadeniz'de yağış beklendiğini söyledi. Çarşamba ve perşembe günlerinin kritik olduğuna dikkat çeken Tek, Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanma riskinin bulunduğunu belirtti.

İSTANBUL'DA KAR BEKLENTİSİ

Tek, sıcaklıkların 12-13 derecenin üzerine çıkmayacağını, martın 4'ünden sonra ise kademeli ısınma beklendiğini kaydetti. Ege'nin güneyinde yağış sınırlı kalırken, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışların yer yer kar şeklinde görüleceği bildirildi.