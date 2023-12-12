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Zara, tartışmalı yeni koleksiyon fotoğrafını gelen tepkiler sonrasında kaldırdı - Son Dakika
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Zara, tartışmalı yeni koleksiyon fotoğrafını gelen tepkiler sonrasında kaldırdı

Giyim markası Zara'nın yeni koleksiyonuna ilişkin yayınladığı fotoğraflardaki enkaz ve ceset maketleri, sosyal medyada Filistin'e gönderme olarak yorumlandı. Tepkilerin ardından fotoğrafları kaldıran markadan açıklama geldi. Çekimin Temmuz ve Eylül ayına ait olduğunu söyleyen marka, görsellerin yanlış yorumlandığını ileri sürerek suçu sosyal medya kullanıcılarına attı.

12.12.2023 - 13:03,  Güncelleme: 14:16
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İspanyol moda markası Zara'nın yeni koleksiyonu için paylaştığı fotoğraflarda yer alan enkaz ve cansız beden maketleri sosyal medyada infial yarattı. Kampanyanın Gazze'ye gönderme olduğu iddia edilirken, marka tepkilerin ardından fotoğrafları kaldırdı. Tepkilerin odağındaki markadan tartışma yaratan bir açıklama geldi.

SON KOLEKSİYONU ÖFKEYE NEDEN OLDU

Türkiye dahil 93 ülkede 2.200'ün üzerinde mağazası bulunan hazır giyim şirketi Zara'nın yeni reklam kampanyası ile tanıttığı son koleksiyonu sosyal medyada büyük öfkeye neden oldu. Moda perakendecisi, 8 Aralık'ta sosyal medya hesabından serinin son üyesini tanıtan fotoğraflar yayınladı. Fotoğraflardan birinde McMenamy beyaz bir kumaşla kaplı bir mankeni taşırken, bir diğerinde ise model ahşap bir kutunun içinde duruyor.

Yeni koleksiyonuyla infial yaratan Zara'dan tartışma yaratan açıklama! Hiç kimse ikna olmadı

GAZZE'DEKİ KATLİAMA GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

İnternette insanlar, İsrail- Filistin savaşında şehit olanların beyaz kefene sarılmış cesetlerinin fotoğrafları arasındaki benzerliklere dikkat çekerek markanın boykot edilmesi yönünde çağrı yaptı. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Zara fotoğrafları sildi. Marka paylaşımdan 2 gün sonra ise tepki çeken bir açıklama yayınladı.

Yeni koleksiyonuyla infial yaratan Zara'dan tartışma yaratan açıklama! Hiç kimse ikna olmadı

"YANLIŞ ANLAŞILMADAN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Giyim markası paylaşım için şu açıklamayı yaptı: "Zara atölyesinin son kampanyası "The Jacket" ile ilgili yorumları okuduktan sonra aşağıdaki açıklamayı müşterilerimizle paylaşmak istiyoruz. Temmuz ayında tasarlanan ve eylül ayında fotoğraf çekimi yapılan kampanya, bir heykeltıraş stüdyosunda tamamlanmamış heykellerin bir dizi görselini sunuyor ve yalnızca el yapımı kıyafetleri sanatsal bir bağlamda sergilemek amacıyla yaratıldı. Ne yazık ki bazı müşteriler artık kaldırılan bu görsellerden rahatsız oldu ve bu görsellerde, amaçlanandan çok uzak bir şey göründü. Zara bu yanlış anlaşılmadan üzüntü duyuyor ve herkese olan derin saygımızı bir kez daha teyit ediyoruz."

Yeni koleksiyonuyla infial yaratan Zara'dan tartışma yaratan açıklama! Hiç kimse ikna olmadı

ÖZRÜ TARTIŞMA YARATTI

Zara'nın açıklaması birçok kullanıcıyı çileden çıkardı. Bazı kullanıcılar, çekimlerin zamanlamasının manidar olduğunu, markanın hiçbir şekilde iyi niyetli olmadığını vurguladı. İşte açıklamaya gelen tepkiler;

Yeni koleksiyonuyla infial yaratan Zara'dan tartışma yaratan açıklama! Hiç kimse ikna olmadı
Yeni koleksiyonuyla infial yaratan Zara'dan tartışma yaratan açıklama! Hiç kimse ikna olmadı
Yeni koleksiyonuyla infial yaratan Zara'dan tartışma yaratan açıklama! Hiç kimse ikna olmadı
Yeni koleksiyonuyla infial yaratan Zara'dan tartışma yaratan açıklama! Hiç kimse ikna olmadı
Zara, tartışmalı yeni koleksiyon fotoğrafını gelen tepkiler sonrasında kaldırdı
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Filistin, Gazze, Zara, Moda, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Zara, tartışmalı yeni koleksiyon fotoğrafını gelen tepkiler sonrasında kaldırdı - Son Dakika
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