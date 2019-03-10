Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, İstanbul'da Mağaza Açtı

Yeni Malatyaspor, İstanbul'da Mağaza Açtı

1 saat önce

Yeni Malatyaspor Kulübünün lisanslı ürünlerinin satılacağı "ymsstore" mağazası, İstanbul'da açıldı.

Yeni Malatyaspor, İstanbul'da Mağaza Açtı, System.String[]
Yeni Malatyaspor Kulübünün lisanslı ürünlerinin satılacağı "ymsstore" mağazası, İstanbul'da açıldı.

Esenler'deki Davutpaşa Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezindeki mağazanın açılışına sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Erol Bulut, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile Malatyalı akademisyenler, işadamları, siyasiler ve taraftarlar katıldı.

Açılışa büyük katılım sağlayan Evkur Yeni Malatyasporlu taraftarlar, sevgi gösterilerinde bulunduğu başkan Adil Gevrek ile teknik direktör Erol Bulut ile fotoğraf çekildi.

Organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adil Gevrek, "Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Malatya'da iki mağazamız vardı. İstanbul'da yaşayan çok hemşerimiz var. Onların da büyük talepleri vardı. Esenler'de en çok Malatyalının yaşadığı ilçelerden birinde açılışımızı yapıyoruz. Amacımız taraftarlarımıza hizmet etmek." diye konuştu.

Erol Bulut ise mazağanın güzel olduğunu belirterek, "Esenler, Malatyalıların yoğun olduğu bir bölge. Kulüp yönetimimiz böyle bir karar alıp, burada bir mağaza açtı. İnşallah Malatyaspor'a hayırlı olacak." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:52 Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, İstanbul, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hayallerinin Peşinde Koşan 1500 Genç, Tecrübeli İsimlerle Buluştu 8 Mart'ta Ezanı Islıkyanlara Erdoğan'dan Tepki: Terbiyesizlik

İzmir'de, Baltayla Vapura Binen Saldırgan Panik Yarattı: İstanbul'a Gideceksiniz Aytemiz Alanyaspor, BB Erzurumspor'u 2-1'le Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 17:07:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, İstanbul'da Mağaza Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]