Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın'a verilen cezaya itiraz edecek
Son Dakika Güncel Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın'a verilen cezaya itiraz edecek

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın'a verilen cezaya itiraz edecek

7 saat önce

Yeni Malatyaspor Kulüp İkinci Başkanı Selim Pilten, 4 maç ceza alan Teknik Direktör Sergen Yalçın'a haksızlık yapıldığını belirterek, "Sergen hocamız ligimizin en sakin ve de saygılı teknik adamlarından birisidir.

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın'a verilen cezaya itiraz edecek, System.String[]

Yeni Malatyaspor Kulüp İkinci Başkanı Selim Pilten, 4 maç ceza alan Teknik Direktör Sergen Yalçın'a haksızlık yapıldığını belirterek, "Sergen hocamız ligimizin en sakin ve de saygılı teknik adamlarından birisidir. Kasımpaşa maçındaki hakem hataları canımızı fazlasıyla yaktı. Buna rağmen hocamız edep ölçüleri çerçevesinde tepkisini göstermiştir. 4 maçlık cezaya itiraz edeceğiz" dedi.

Yeni Malatyaspor İkinci Başkanı Selim Pilten, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a verilen cezayla ilgili konuştu ve verilen cezanın ağır olduğunu savundu. Pilten, Sergen Yalçın'ın tek kelime hakaret ya da küfür etmediğine emin olduklarını belirten Pilten, "Çünkü öyle bir yapısı yok. Maç sonrası da kendisiyle konuştuk. Tepkisinin sözlü olarak hiç bir küfür ya da hakaret içermediğini paylaştı. Sadece hakemin tavrının kendisini sinirlendirdiğini ifade etti. Verilen ceza oldukça ağır ve de hakkaniyetsiz bize göre. Elbette ki itiraz edeceğiz" şeklinde konuştu.

"BİZİM İÇİN KÖTÜ OLDU"

Pilten, zorlu maç takvimine girdikleri bir süreçte hocalarının ceza almasının kendileri adına kötü olduğunu da belirterek, "Ligdeki gidişatımız taraftarımızın yüzünü güldürüyor. Bu sezon bambaşka bir takım izliyoruz. Hakikaten keyif veren bir takımımız var. Şu an ligdeki konumuz açısından da bunu net bir şekilde görüyoruz. Önümüzdeki zorlu maç trafiği öncesinde hocamızın böyle bir ceza alması bizim adımıza kötü oldu. Umarım bu karardan dönülür" diye konuştu.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:50 Kaynak: İHA
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