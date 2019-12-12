Yeni Malatyasporlu futbolcular Beşiktaş maçına odaklandı

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçından en az bir puanla dönmek istiyor.

Sarı-siyahlı takımın sol beki Sakıb Aytaç ve orta saha oyuncusu Afriyie Acquah, Beşiktaş maçına ilişkin Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sakıb, geçen hafta oynadıkları Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına mutlak 3 puan parolasıyla çıktıklarını ancak, sahada istedikleri sonucu alamadıklarını ve 3-1 mağlup olduklarını hatırlattı.

Demir Grup Sivasspor maçının geride kaldığını ve Beşiktaş karşılaşmasına odaklandıklarını aktaran Aytaç, "Ligin en önemli maçlarından biri, onlar üst üste galibiyetler alıp hava yakalamış bir şekilde. Bizde bu hafta çok iyi hazırlanacağız. Orada puan veya puanlarla geri dönmemiz gerekiyor. Analizimizi yaptık, sert antrenmanlarımız olacak. Beşiktaş'a iyi şekilde hazırlanacağız. Onların artı ve eksik yönlerini iyi değerlendirerek, maça öyle çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz"

Orta saha oyuncusu Afriyie Acquah ise Demir Grup Sivasspor mağlubiyetini geride bıraktıklarını işaret ederek, "Bizim için zor bir maç oldu, futbol bu bazen böyle oluyor. Çabalasanız da geri dönemiyorsunuz. Maalesef kaybettik. Şimdi önümüzdeki maça iyi hazırlanarak, Demir Grup Sivasspor mağlubiyetini telafi etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Antrenman

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı futbolcular teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Antrenmana sakatlığı devam eden Eren Tozlu antrenmana katılmadı.