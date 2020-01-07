Yeni oyuncu bilgisayarını Las Vegas'ta tanıttı - Son Dakika

ABD'nin Las Vegas kentinde başlayan dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2020'de teknoloji markaları tarafından birçok yenilik tanıtılıyor. Her marka en iddialı olduğu ürünlerini CES fuarında son kullanıcının beğenisine sunuyor. ASUS da fuarda tanıtımını yaptığı oyuncu bilgisayarı teknolojilerinde geliştirdiği markası 'Republic of Gamers' serisinde 14 inç bir model tasarlayarak yüksek performanslı cihaz kategorisinde yeni bir pencere açtığını duyurdu.

"14 İNÇLİK BOYUTU İLE DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAĞIZ"

İlk kez yüksek performanslı 14 inç bir cihaz piyasaya sürdüklerinin altını çizen marka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Ultra ince oyun kategorisini yeniden tanımlamadığımız bir süreçteyiz. En son örnek ise, güçlü işlemcileri ve yüksek performansı daha geniş kullanıcı kitlesi ile buluşturabildiğimiz bir fiyatta, her yere taşınabilecek kadar kompakt olan yeni Zephyrus G14 (GA401)."

Yüksek performansın artık birçok farklı iş kolundaki kullanıcı için bir ihtiyaç olduğunu belirten marka yetkilileri, mobil bir dünyadaki yüksek performans talebine sadece oyuncu bilgisayarları ile cevap vermenin bugünkü teknolojide çok ciddi bir eksiklik yarattığına inandıklarını aktardı. Buna paralel olarak daha kompakt, taşınabilir ve güçlü bir cihazın grafik tasarımcı, fotoğrafçı ve içerik üreticileri gibi birçok farklı segmentte yer alan kullanıcı taleplerine cevap olacağının altı çizildi.

ÖZELLİKLERİ ŞÖYLE

Marka yetkilileri, 15 inçlik alternatiflere göre çok daha küçük ROG Zephyrus G14'ün, geleneksel dizüstü bilgisayar çantalarına ve sırt çantalarına kolayca sığdığını belirtti. Zephyrus G14'ün 17,9 mm inceliğinde ve 1,6 kg ağırlığında olduğu da ifade edildi. Bugüne kadar üretilen cihazlarda yüksek performansın sınırlı pil ömrünü getirdiğini vurgulayan yetkililer, bu durumun yeni G14'de böyle olmadığı aktarıldı. Maksimum seviyede hareket özgürlüğü sağlamak için büyük adaptör taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırdıklarını aktaran ASUS, günlük kullanımda 10 saatten fazla pil ömrünün ve 65W Type- C uyumlu şarj etme yeteneğinin, G14'ü ekstra taşınabilir hale getirdiğini belirtti.

"YENİLİKÇİ LED KİŞİSELLEŞTİRME"

Bu segmentte 14 inç bir dizüstü bilgisayar üreterek yeni bir kullanıcı grubu hedeflediklerinin altını çizen marka yetkilikleri, bu cihaza dair yenilikleri bununla sınırlı tutmadıklarını aktardı. Cihazın arka kapağında belirli modellerde bulunan AniMe Matrix ekran bulunduğunu söyleyen ASUS, bu yeni teknolojileri ile ilgili şu detayları paylaştı; "Bu ekran, kullanıcılara karakterlerini ifade etmek için yeni bir fırsat veriyor 1,215 mini LED kullanılıyor. Bu sayede kullanıcılar animasyonlu GIF'leri ve diğer grafikleri dilekdikleri gibi yaratıyor ve bilgisayarları ile her anlamda kendilerini yansıtabiliyorlar. Bu teknoloji ile alakalı yetkililer ayrıca şu detaylara yer verdi; "AniMe Matrix ekranını mükemmelleştirmek G14 projesinde önemli bir kilometre taşıydı. Her bir LED'den ışığı eşit olarak dağıtan maskeyi oluşturduk. Bu dağınık katmanın hizalanması, özellikle kare yerine dikdörtgen olan tek ışıklar, ideal etkiyi elde etmek ve bunu yaparken olası ısınma sorunlarından kaçmak için hataya yer bırakmayacak şekilde tasarlandı.

"HEM İŞ HEM EĞLENCE İÇİN YÜKSEK PERFORMANS"

Yeni Zephyrus G14(GA401) 'ün donanım detayları ile ilgili marka tarafından yapılan açıklama şöyle; "Uyarlanabilir senkronizasyon teknolojisi yıllardır var olmakla birlikte, dünyanın ilk x86 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı gelişmiş güç verimliliğine sahip en yeni AMD Ryzen ™ 4000 Serisi Mobil İşlemci bu cihazın ana gücünü oluşturuyor. NVIDIA RTX grafikleri ile uyum içinde çalışan bu donanımı çift kanallarda 32 GB'a kadar çıkartılabilen DDR4-3200 RAM destekliyor ve cihazda 1 TB'a kadar kapasiteye sahip bir NVMe SSD ile depolama sorunu da en hızlı ve geniş bir şekilde çözülüyor"

Donanım ile ilgili marka yetkilileri hem ağır yüklü işlerde hem de güncel tüm oyunlarda en yüksek performans talebine karşılık verebileceği de ekledi. Ekran ile ilgili de ASUS, G14'ün farklı ihtiyaçlara göre uyarlanmış iki premium panel arasında bir seçenek sunduğunu belirtti. Kullanıcılar 120Hz'e kadar daha hızlı bir Full HD ekran veya daha yüksek bir WQHD çözünürlüğü seçebileceği de duyuruldu.