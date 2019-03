Yeni Projelerle Şehrimiz Güzelleşerek Büyüyecek"

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yeni projelerle şehrin güzelleşerek büyüyeceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçözü Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Bahçeci, esnafın talep ve görüşlerini alarak, projelerini anlattı.



Vatandaşa devam eden çalışmaları hakkında bilgi veren Bahçeci, şehre önemli bir hizmet sunan sanayi esnafının, her zaman emeğini ortaya koyarak çalıştığını hatırlattı.



Sanayi Sitesi'nde altyapısı biten yolların asfaltlama çalışmasının devam ettiğini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:



"Sanayimizin yıllardan beri istediği yol cephesinin açılması dahil tüm sorunlarını çözdük, bundan sonra da hizmetlerimiz devam edecek. Yeni projelerle şehrimiz güzelleşerek büyüyecek. On yıl önce bizler halkımıza neyi vaat etmişsek tek tek hayata geçirdik. On yıllık dönemimizde yaptığımız icraatlar Kırşehir'in çehresini değiştirmiştir. Milletin derdini dert edinerek, milletin beklenti ve ihtiyaçlarını gidermeyi hedefledik. Ekibimizle on yılda halkımız için seferber olduk, gecemizi gündüzümüze kattık, gayret ettik, çalıştık. Kırşehir'de bir kez daha gördük ki halkımız, gayreti ve samimiyeti asla karşılıksız bırakmıyor. On yıl önce başlattığımız hizmet seferberliğini ise 31 Mart'ta sizlerden halkımızdan alacağımız güç ve destekle yeniden daim kılacağız inşallah."

