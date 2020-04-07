Yeni tip koronavirüsü yenen doktor Demir, ilk plazma bağışçısı oldu (1) - Son Dakika

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Yeni tip koronavirüsü yenen doktor Demir, ilk plazma bağışçısı oldu (1)
6 saat önce
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın konuşması Dr. Kürşat Demir'in görüntüsü ANKARA - Yakalandığı yeni tip koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir, ilk plazma bağışçısı oldu.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın konuşması
Dr. Kürşat Demir'in görüntüsü ANKARA - Yakalandığı yeni tip koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir, ilk plazma bağışçısı oldu. (1)
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:30 Kaynak: AA
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