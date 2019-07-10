Son Dakika Haberleri: Yeni yargı reformu ne zaman çıkacak?
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Yeni yargı reformu ne zaman çıkacak?

1 saat önce

Yeni yargı reformu ne zaman çıkacak?

Yeni yargı reformu ne zaman çıkacak?, System.String[]
Dünya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda Yargı Reformu Strateji Belgesi adı altında açıkladığı reformların meclis yasama yılına yetişmeyeceği belirtildi. Reform çalışmalarını yakından takip eden milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, çalışmaların eylül ayına ertelendiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül aşama aşama ele alınacak olan reform çalışmalarının en kısa sürede meclise geleceğini belirterek, paketin bir bölümünün yaz tatili öncesi yasalaşacağı mesajını vermişti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 08:07 
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