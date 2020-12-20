Yeni yıl hediyeleri Darıca Belediyesi'nden - Son Dakika

Yeni yıl hediyeleri Darıca Belediyesi'nden

20.12.2020 14:47
Yeni yıl hediyeleri Darıca Belediyesi'nden, System.String[]

Darıca Belediyesi, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalan vatandaşların eğlenceli vakit geçirebilmesi amacıyla 2021 yılına özel 2021 kişiye çekilişle satranç dağıtacak.

Darıca Belediyesi, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalan vatandaşların eğlenceli vakit geçirebilmesi amacıyla 2021 yılına özel 2021 kişiye çekilişle satranç dağıtacak.

Kocaeli Darıca Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında örnek çalışmalar yapmaya devam ediyor. Yeni yıl tatilinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalan vatandaşların eğlenceli vakit geçirebilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla sosyal medyada çekiliş düzenleyen Darıca Belediyesi, 2021 yılına girilecek olması nedeniyle 2021 kişiye çekilişle satranç takımı hediye edecek. Darıca Belediyesi'nin resmi instagram hesabından gelen yorumlar arasından canlı yayında gerçekleşecek çekilişle şanslı 2021 kişiye satranç takımı dağıtılacak. Çekilişe katılmak isteyenler 21 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'a kadar Darıca Belediyesi'nin resmi instagram hesabından başvuru yapabilecek. Vatandaşlar çekilişe yoğun ilgi gösterirken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaptığı açıklamada farkındalık oluşturmak adına bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Darıcalıları çekilişe katılmaya davet eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Çocuklarımız evde sıkılmasınlar ve aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirsinler diye çekilişle satranç dağıtmayı planladık. Amacımız evde kalan vatandaşlarımızın aileleriyle eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak. Devletimiz gerekli her türlü çalışmayı yapıyor. Bizler de Darıca Belediyesi olarak sizlerin sağlığı ve huzuru için gece gündüz görevimizin başındayız. Bu salgını hep birlikte durdurabiliriz. Hepimize görevler düştüğünü bilmeliyiz. Siz değerli vatandaşlarımız da hem kendiniz hem de sevdikleriniz için lütfen evlerinizde kalın. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiğimiz çekilişi de bu amaçla evde kalan vatandaşlarımıza destek vermek adına düzenledik. Bu tür etkinliklere farklı projelerle de devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, Yeni Yıl, Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni yıl hediyeleri Darıca Belediyesi'nden - Son Dakika


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