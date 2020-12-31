Yeni yıla doğru - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, yeni yıl mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, mesajında, 2020 yılında Türkiye'de ve dünyada sıkıntılı süreçlerin yaşandığını aynı zamanda birçok ortak sevinçte buluşulduğunu belirtti.

Yeni bir yılın yeni ümitler, hedefler ve başlangıçlar demek olduğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bugüne şehrimizi yeniden yapılandırmak, modern bir Niğde oluşturmak, gelecek nesillere gururla bırakabileceğimiz bir aydınlar şehri inşa etmek için canla başla çalışıyoruz. Gücümüze inanarak, karamsarlığa kapılmadan, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceğiz. Hizmetlerimiz 2020 yılında olduğu gibi yine insan odaklı olacak, adalet, şeffaflık ve dürüstlük düsturumuzdan asla ödün vermeyeceğiz. Bu düşüncelerle 2021 yılının başta hemşehrilerimize ve ülkemize barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum."

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de mesajında, 2020 yılının başında dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine neden olduğunu anımsatarak, yeni yılda pandeminin aşıyla sona ermesini, bu tür salgın ve felaketlerin son bulmasını diledi.

Her yeni yılın yeni bir umut olduğuna işaret eden Gürer, "2021 yılının salgınlardan, felaketlerden uzak bir yıl olmasını ve özellikle milyonlarca insanının ölümüne neden olan koronavirüs salgınının son bulmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle Niğdeli hemşehrilerim ve tüm yurttaşlarımızın yeni yılını kutluyor, sağlıklı bir yıl, esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ise mesajında, "Acısı, tatlısı, sevinci ve üzüntüsüyle bir yılı daha geride bırakarak, öğrencilerimize kavuşma ümidiyle beklediğimiz yeni bir yıla giriyoruz. 2021 yılının sevgi, barış, hoşgörü ve kardeşliğin hüküm sürdüğü, hastalıkların son bulduğu yeni bir yıl olmasını diliyor, tüm öğrencilerimiz, personellerimiz ve Niğdeli vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerine yer verdi.