Yeni Yol Partisi Toplantısında Adalet ve Suriye Vurgusu

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının 1. yılında hayatını kaybeden 78 kişiyi rahmetle andı, yakınlarına başsağlığı diledi.

Adalet sistemi üzerine eleştirilerini dile getiren Arıkan, adaletin olmadığı yerde toplumsal barışın da olmayacağını kaydetti.

Arıkan, İstanbul'da çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetine değinerek, "Ahmet Minguzzi'nin acısı hala yüreklerimizde taptaze duruyor. Şimdi de Atlas evladımızın acısı yüreklerimize düştü. Her iki evladımızın ailesine de sabırlar diliyorum. Bir düşünür 'adaletsiz bir ülke, mezbahadan başka bir şey değildir' der. Sosyal cinnetin de sosyal rezaletlerin de ekonomik krizin de nedeni işte bu adaletsizliktir." diye konuştu.

Suriye'de yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini belirten Arıkan, Suriye'nin toparlanmasına ve toprak bütünlüğünün tesisine yönelik her adımı olumlu karşılarken, çatışmaları körükleyen ve yeni yaralar açılmasına sebep olacak her hamleyi endişeyle takip ettiklerini aktardı.

Arıkan, Suriye'de Suriyeliler arasındaki tüm meselelerin zor yoluyla değil, müzakereyle çözüleceğine inandıklarını kaydetti.

Suriye'deki her gelişmenin hem Türkiye'ye hem de bölgeye etkisinin yadsınamayacağını vurgulayan Arıkan, "Şam'ın, İdlib'in, Halep'in, Kobani'nin, Kamışlı'nın huzuru, Ankara'nın, İstanbul'un, Hatay'ın, Gaziantep'in, Diyarbakır'ın huzurudur. Bizim ülkemize düşen de silahların susması, çatışmaların durması, müzakerelerin devam etmesi için çalışmak, tüm Suriyelilerin rızasını gözeten yönetime ve Suriye'yi yeniden inşa edecek sürece destek olmaktır." ifadelerini kullandı.

Böyle bir sürecin yaşandığı bir dönemde Türkiye'de, iktidarın Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu daha sıkı çalıştırmayı düşünmesi gerektiğini belirten Arıkan, tüm mağduriyetleri giderecek, toplumsal bağları güçlendirecek samimi adımların hızlı bir şekilde atılmasını istedi.

Arıkan, "Biz, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun seçim ve koltuk hesabıyla değil, adalet ve barış niyetiyle doğru bir şekilde çalıştırılmasının sadece ülkemizde değil, tüm bölgede barış ve kardeşlik iklimi tesis edeceğine inanıyoruz." dedi.

En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifinin görüşmelerine değinen Arıkan, teklifin 20 bin lira olmasını kabul etmediklerini kaydederek, "Bizim teklifimiz net, en düşük emekli aylığı en azından asgari ücret seviyesine yükseltilmelidir. Bununla da yetinilmemeli, prim ödemelerine göre kademeli bir oranlama ile tüm emeklilerin maaşları artırılmalıdır." diye konuştu.

Arıkan, sanal bahis ve kumar konusunun son günlerde ülkenin gündeminde olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konu hakkındaki "Oyunlaştırma stratejisi dolayısıyla neredeyse her telefon maalesef bir çeşit kumarhane haline geldi" ifadesini anımsatan Arıkan, "Doğru, tüm telefonlar kumarhane gibi olmuş fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilmediği bir şey var, kamu bankaları da bu kumarhanelerin kasası olmuş vaziyette." dedi.

Bu bankaların mobil uygulamalarının hepsinde "Şans Oyunları" işlemleri olduğunu anlatan Arıkan, uygulamalar üzerinden kredi çekip şans oyunu işlemi yapılabildiğini söyledi.

Arıkan, konu hakkında hükümete çağrıda bulunarak, "Eğer sanal bahisle, kumarla, şans oyunlarıyla mücadelede samimiyseniz, gerçekten sizin tabirinizle gençlerimizi, ailelerimizi, ülkemizi bu toplumsal beladan kurtarmak istiyorsanız, buradan size çağrıda bulunuyoruz. Bu gece, tek bir kararname yayınlayın, bu rezalete son verin. Kamu bankaları dahil, bankalar üzerinden bahis, kumar, şans oyunlarına para aktarılmasına son verin." ???????dedi.

Gazze'de ateşkes antlaşmasından bugüne yüzlerce çocuğun İsrail tarafından katledildiğini belirten Arıkan, hava saldırılarının devam ettiğini ve insani yardım koridorlarının İsrail'in kontrolünde kaldığını söyledi.

Arıkan, Gazze'deki geçiş sürecini yönetecek "Barış Kurulu"nu eleştirerek, kurulu "Gazze'yi İsrail'e peşkeş çekme kurulu" olarak nitelendirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'deki şiddet olaylarına değinerek, bunun üzerinden hükümeti eleştirdi.

Çocukların hem mağdur hem de fail olarak şiddet sarmalının tam ortasında kaldığı son derece tehlikeli bir dönemden geçildiğini anlatan Babacan, bu şiddet sarmalının son kurbanlarından birinin de İstanbul'da çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan olduğunu anımsattı.

Şiddet sorununun hamasi sloganlarla değil ancak sorgulayarak ve cüretli adımlar atılarak çözülebileceği değerlendirmesinde bulunan Babacan, "Bir yıl önce Ahmet Minguzzi'yi Kadıköy'de bir pazar yerinde kaybettik. 4 ay önce Hakan Çakır'ı Ankara'da yine benzer bir şiddet sarmalının içinde yitirdik. Türkiye, insanların sokakta kendini güvende hissetmediği bir ülke haline geldi. Türkiye'de 'ben istediğimi yaparım, 2-3 yıl yatar çıkarım' diyenlerin kendisini güvende hissettiği bir ortam var şu anda." değerlendirmesinde bulundu.

Sanal bahis ve kumar konusuna değinen Babacan, milleti sanal bahis ve kumardan kurtarmanın vaktinin gelip geçtiğini belirtti.

Engelli, engelli yakını aylığı, dul ve yetim aylığı ile yaşlılık aylıklarındaki artışları yetersiz olduğu gerekçesiyle eleştiren Babacan, bunları "sefalet ücreti" olarak niteledi.

Babacan, Suriye'deki gelişmeler üzerinde de değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de sivil halkın tercihini kaostan değil, devlet otoritesinden yana yaptığına işaret eden Babacan, "Bir yapı sırtını halka değil de sadece yabancı güçlere dayıyorsa, o dış destek çekildiği anda dağılmaya mahkumdur." diye konuştu.

Babacan, Suriye'de aylarla ifade edilmese de birkaç yılda uygulanabilecek gerçekçi bir seçim takviminin de açıklanması gerektiği değerlendirmesini yaptı.

Suriye'de yaşanabilecek risklere dikkati çeken Babacan, terör örgütü YPG/SDG'nin kırsal alanda kaybettiği mücadeleyi yoğun nüfuslu şehir merkezlerine taşıma eğiliminde olabileceğini belirtti.

Babacan, Suriye'de tüm taraflara çağrıda bulunarak, "Şehirleri asla enkazlara döndürmeyin. Masum sivillere, kadınlara, çocuklara zarar vermeyin. Konuşarak çözün, oturun konuşun." dedi.

En kritik riskin ise sınır provokasyonları olduğunu vurgulayan Babacan, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına değindi.

Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin iç barışının, sınırın öte yanındaki bir örgüt tarafından tehdit edilmesine göz yumamayız, böyle bir şey yok. Türkiye'de hiç kimse de bu işe kendisini alet etmemelidir. Hele hele bayrağımıza elini uzatmaya cüret edenler, provokasyon yapanlar şunları iyi bilsin, ay yıldızlı bayrağımız bizim onurumuzdur, gururumuzdur. Bayrağımız, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, köklü devlet geleneğimizin bir sembolüdür. Ancak gerçek devlet olanlar bunu bilir. Dünyanın dört bir köşesinde nice insan zulme uğradığında o bayrağın altına sığınmıştır. Onlarca ülkede bu olmuştur."

"'Ne işiniz var Suriye'yle, biz arkamızı dönelim, kendi işimize bakalım' diyemeyiz"

Suriye'de kartlar yeniden dağıtılırken Türkiye'nin izleyici değil, tavsiyelerine değer verilen bir kurucu akıl olmak zorunda olduğunu söyleyen Babacan, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye için sadece bir dış politika meselesi olmadığını belirtti.

Babacan, şunları kaydetti:

"Bazılarının dediği gibi 'ne işiniz var Suriye'yle, biz arkamızı dönelim, kendi işimize bakalım' diyemeyiz. Sınırımızın ötesindeki otorite boşluğunun dolması ve güvenlik risklerinin ortadan kalkması, Türkiye'nin kendi içindeki 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmasının önündeki en büyük engeli de kaldıracaktır. Bakın inşallah orada sükunet bir sağlansın, burada kendi iç sürecimizin nasıl rahatlayacağını, önünün nasıl açılacağını hep beraber göreceğiz. Dışarıdaki tehdit ve 'devlet içinde devlet' hayalleri sona erdiğinde, içerideki çözüm iradesi üzerindeki ipotek de kalkacaktır."

Yeni Yol Partisi Genel Başkanı Küçük'ten teşekkür konuşması

Yeni Yol Partisi Genel Başkanlığına seçilen İzzettin Küçük de toplantıda bir teşekkür konuşması yaptı.

Küçük, Yeni Yol Partisinin milyonları ortak bir hedef ve gaye etrafında toplama kararlılığında olduğunu kaydederek, "Tek bir gayemiz vardır, o da Hakk'ın rızasını kazanmak, milletin yüzünü güldürmektir." dedi.