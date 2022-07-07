Yeni Zelanda Başbakanı, BM'nin Ukrayna savaşına yanıt vermede "başarısız" olduğunu söyledi - Son Dakika
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Yeni Zelanda Başbakanı, BM'nin Ukrayna savaşına yanıt vermede "başarısız" olduğunu söyledi

07.07.2022 12:49
Yeni Zelanda Başbakanı, BM'nin Ukrayna savaşına yanıt vermede "başarısız" olduğunu söyledi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Birleşmiş Milletler'in (BM) Ukrayna savaşına yanıt vermede "başarısız" olduğunu belirtti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Birleşmiş Milletler'in (BM) Ukrayna savaşına yanıt vermede "başarısız" olduğunu belirtti.

The New Zealand Herald'ın haberine göre, Ardern, Sydney'deki Lowy Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, BM'nin "ahlaki açıdan iflas etmiş durumda" olduğunu söyledi.

Ardern, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) tutumu nedeniyle BM'nin Ukrayna savaşına gerektiği şekilde yanıt vermede "başarısız" olduğunu ancak uluslararası sorunların çözümünde yine BM gibi çok taraflı örgütlere başvurulması gerektiğine inandığını vurguladı.

Başbakan Ardern, "Yeni Zelanda, ister savaş ister anlaşmazlık olsun, sorunlara çözüm ararken arabulucu ve gerektiğinde yargıç olarak hareket edecek bu kurumlara başvuracak." ifadelerini kullandı.

Söz konusu uluslararası kuruluşların başarısız olmaları halinde "onları daha güçlü kılmanın yollarını bulmak" gerektiğini kaydetti.

BM'de reform yapılması çağrısında bulunan Ardern, Ukrayna'daki savaş suçlarının soruşturulması için Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) kaynak sağlanmasını istedi.

YORUMLAR
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Ardern'den BM eleştirisi: Ahlaki olarak iflas etmiş bir konumda Ardern'den BM eleştirisi: Ahlaki olarak iflas etmiş bir konumda
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yeni Zelanda, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda Başbakanı, BM'nin Ukrayna savaşına yanıt vermede 'başarısız' olduğunu söyledi - Son Dakika

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