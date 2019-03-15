Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, Türkiye Güreş Federasyonu ve Türkiye Atletizm Federasyonu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, Türkiye Güreş Federasyonu ve Türkiye Atletizm Federasyonu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Kulüp ve federasyonlar, meydana gelen terör saldırısı nedeniyle sosyal paylaşım sitelerinden açıklamada bulundu.

MKE Ankaragücü'nün açıklamasında, "Yeni Zelanda'da iki camiye eş zamanlı düzenlenen kalleş terör saldırılarını esefle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denilirken, Gençlerbirliği Kulübünün mesajında, "Yeni Zelanda'da iki camiye eş zamanlı şekilde düzenlenen hain saldırıları kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun kınama açıklamasında, "Dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri olan Yeni Zelanda'da cuma namazındaki müslümanlara yönelik alçak saldırıyı lanetliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Türkiye Güreş Federasyonu ise, "Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısını kınıyor, saldırıyı yapanları lanetliyoruz. Bu vahşette hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." açıklamasında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:19 Kaynak: AA

Spor
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