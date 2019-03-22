Yeni Zelanda'daki Terör Kurbanları İçin Avustralya'da Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatlarını kaybedenler için Avustralya'daki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatlarını kaybedenler için Avustralya'daki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.



Avustralyalı Müslümanlar, Christchurch'teki Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırısının ardından, ilk cuma namazında hayatını kaybeden 50 kişi için gıyabi cenaze namazı kıldı.



Ülke genelindeki yüzlerce camide verilen cuma vaazı ve hutbesinde, terörün korku salarak toplumu birbirinden ayırmayı hedeflediği hatırlatılarak birlik mesajları verildi.



"Olaylar teröristin istediği şekilde olmadı"



Melbourne'deki Meadow Heights Camisi'nde cuma hutbesini veren Avustralya Milli Görüş Gençlik Teşkilatları Başkanı Talha Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslümanların her zaman olduğu gibi korkmadan camiye geldiklerini söyledi.



Bozkurt, "Allah'a şükürler olsun ki olaylar teröristin istediği şekilde olmadı. Gördüğünüz üzere çok büyük bir cemaatimiz vardı elhamdülillah. Onların amacı, Müslümanları toplum içine çıkmaktan, camiye gitmekten korkutmak. Allah'a şükür, bizim korkacağımız bir şey yok. Biz zaten ölüme doğuştan itibaren inanan insanlarız, o tür şeyler bizi etkilemez." ifadelerini kullandı.



"Herkes İslam'a ilgi duymaya başladı"



Saldırının ardından farklı inançlara mensup Avustralyalıların İslam'a ilgi duyduğunu vurgulayan Bozkurt, "Burada toplum çok büyük bir birlik içinde. Müslümanlarla olsun, gayrimüslimlerle olsun. Gayrimüslim komşularımız gelip selam veriyorlar, siyasiler geliyorlar. Herkes İslam'a merak duymaya başladı. Bu da Allah'ın hikmetlerinden birisi. Biz de elimizden geldiği kadar bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz." dedi.



"Camiler ve namaza gelenler için risk yok"



Terör saldırısının ardından Avustralya'da kılınan ilk cuma namazında, camilere gelen üniformalı polisler namaz esnasında dışarıda bekledi.



Victoria eyaletindeki tüm camilerde polis ekipleri bulundurduklarını söyleyen Hume Bölgesi Emniyet Amiri Darren Franks, camilerde bulunmalarını, "Camiler için risk yok, namaza gelenler için de bir risk yok. Burada toplumla birlikte olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Herkesin rahat bir şekilde ibadetini yapma hakkı var ve toplumun bizi polis üniformasıyla dışarıda görmesi çok önemli. Onun için buradayız." sözleriyle açıkladı.



"Camilerimiz bayram yeri gibi kalabalık"



Heights Camii cemaatinden Hüseyin Çetin ise terör saldırısının insanları korkutmadığını, aksine daha çok insanın camiye geldiğini belirterek "Camimizin bugün bir bayram yeri gibi kalabalık olması, terör davasından dolayı insanlarımızın bir araya gelmesi, Avustralyalı yetkililerin ve polislerin burada olması çok memnun edici bir şey. Allah bir daha böyle şeyleri bize göstermesin." şeklinde konuştu.

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