Yenibosna'da Zincirleme Kaza

Bahçelievler Yenibosna D-100 Karayolu Avcılar istikameti Yenibosna mevkiinde saat 08.00 sıralarında 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. Trafikte ise yoğunluk oluştu.
