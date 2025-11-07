Asfalt çalışmasında kahreden ölüm! Kamyonun damperi elektrik telleriyle temas etti - Son Dakika
Asfalt çalışmasında kahreden ölüm! Kamyonun damperi elektrik telleriyle temas etti

07.11.2025 17:20  Güncelleme: 18:25
Karabük'ün Yenice ilçesinde asfalt çalışması sırasında üzerindeki bulundukları kamyonun damperinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan işçilerden biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.

Karabük'ün Yenice ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde yapılan asfaltlama çalışması sırasında kamyonun damperi elektrik telleriyle temas etti. Bu sırada damperde bulunan işçilerden Servet Kayaoğlu ile Yasin Ö. akıma kapıldı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 37 yaşındaki Servet Kayaoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralanan Yasin Ö. ise tedavisi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon şoförü E.A. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

