Yeniden Refah Partisi Hanönü 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

İlçedeki parti binasında gerçekleşen genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tek listeyle girilen seçimde, Şaban Arslan ilçe başkanlığına seçildi.

Arslan, konuşmasında, "Milli görüşün mimarı olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı rahmet, minnet ve saygı ile anıyoruz. Çıkmış olduğumuz bu kutlu yolculukta beraber yürüyeceğimiz tüm dava arkadaşlarıma azimli ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. 2020 Türkiye'sinde halkımızın yeniden refaha kavuşabilmesi sözü ile hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. İnşallah davamız ve kongremiz hayırlara vesile olur." ifadelerine yer verdi.