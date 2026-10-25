Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz, İmamoğlu\'nu ziyaret etti

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Yeni Parti ile yaşadığı isim tartışmasının ardından dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi. Yenilik Partisi lideri, Ekrem İmamoğlu ile bir saati aşkın süre görüştüğünü duyurdu.

EKREM İMAMOĞLU'NA SÜRPRİZ ZİYARET

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiğini açıkladı. Siyasi gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşen görüşmenin bir saatten uzun sürdüğü belirtildi. Yılmaz, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada İmamoğlu ile gerçekleştirdiği buluşmanın olumlu bir atmosferde geçtiğini ifade etti.

"BİR SAATİ AŞKIN GÖRÜŞMEMİZ YAPICI GEÇTİ"

Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz, Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi şu sözlerle değerlendirdi: “Bir saati aşkın görüşmemiz yapıcı ve nezaket çerçevesinde gerçekleşti.”

YENİ PARTİ İLE İSİM TARTIŞMASI YAŞAMIŞTI

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, son dönemde Yeni Parti ile yaşadığı isim anlaşmazlığıyla da dikkat çekmişti. Yenilik Partisi Genel Başkanı olan Yılmaz, Yeni Parti'nin isminin kendi partisinin adıyla benzerlik taşıdığı gerekçesiyle itirazda bulunmuştu. İsim benzerliğinin sorun oluşturduğunu savunan Yılmaz, yeni kurulan partinin kapatılmasını istemişti.