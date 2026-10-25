Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz, İmamoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz, İmamoğlu'nu ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz, İmamoğlu\'nu ziyaret etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz, İmamoğlu\'nu ziyaret etti
Haber Videosu

Yeni Parti ile yaşadığı isim tartışması nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiğini açıkladı. İki isim arasında bir saati aşkın süren görüşmenin yapıcı ve nezaket çerçevesinde gerçekleştiğini belirten Yılmaz, görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Yeni Parti ile yaşadığı isim tartışmasının ardından dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi. Yenilik Partisi lideri, Ekrem İmamoğlu ile bir saati aşkın süre görüştüğünü duyurdu. 

EKREM İMAMOĞLU'NA SÜRPRİZ ZİYARET

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiğini açıkladı. Siyasi gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşen görüşmenin bir saatten uzun sürdüğü belirtildi. Yılmaz, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada İmamoğlu ile gerçekleştirdiği buluşmanın olumlu bir atmosferde geçtiğini ifade etti. 

Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz, İmamoğlu'nu ziyaret etti

"BİR SAATİ AŞKIN GÖRÜŞMEMİZ YAPICI GEÇTİ"

Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz, Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi şu sözlerle değerlendirdi: “Bir saati aşkın görüşmemiz yapıcı ve nezaket çerçevesinde gerçekleşti.”

YENİ PARTİ İLE İSİM TARTIŞMASI YAŞAMIŞTI

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, son dönemde Yeni Parti ile yaşadığı isim anlaşmazlığıyla da dikkat çekmişti. Yenilik Partisi Genel Başkanı olan Yılmaz, Yeni Parti'nin isminin kendi partisinin adıyla benzerlik taşıdığı gerekçesiyle itirazda bulunmuştu. İsim benzerliğinin sorun oluşturduğunu savunan Yılmaz, yeni kurulan partinin kapatılmasını istemişti.

Yenilik PartisiYenilik PartisiEkrem İmamoğluÖztürk YılmazYeni PartiGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    İmamoğlu’nu ziyarete gittiğine göre Kesinlikle bunun da var bir karın ağrısı yakında çıkar kokusu 7 0 Yanıtla
  • yunus deniz yunus deniz:
    bu görtüşmeyi mahkeme kararından önce yapmış olsaydı samimiyetine güvenilebilirdi. 2 1 Yanıtla
  • Bayram kandemir Bayram kandemir:
    çaycı bile itibar görürü oldu bu memlekette 0 0 Yanıtla
  • Serkan Sever Serkan Sever:
    Olay çok açık bence... papazlarınoğlanı çağırmış kemiksiz muhasebeciyi; gel beraber çalalım arkamda çok papaz var demiştir. Kemiksiz muhasebecide adam yerine konduğuna sevinip dükkanı kapatıp ofisini taşıyacaktır. 0 0 Yanıtla
  • ALİÇO null ALİÇO null:
    kendini binhalt zanneder gibi havalimanı VIP bölümünden girip çıkıyo bedava bilet bedava yemek bedava araba ... utanmazlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Cenaze dönüşü korkunç son 22 kişi hayatını kaybetti Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti
1. Lig’de inanılmaz maç 90. dakikadan sonra neler oldu neler 1. Lig'de inanılmaz maç! 90. dakikadan sonra neler oldu neler
Galatasaray’a transferde 65 milyon Euro’luk destek Galatasaray'a transferde 65 milyon Euro'luk destek
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi için olay karar Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi için olay karar
Samsunspor’dan TFF’ye flaş çağrı: Gereğini yapın Samsunspor'dan TFF'ye flaş çağrı: Gereğini yapın
19:02
Ümit Kocasakal seçim zaferini Onuncu Yıl Marşı’yla kutladı
Ümit Kocasakal seçim zaferini Onuncu Yıl Marşı'yla kutladı
19:00
Hull City’nin galibiyet hasreti devam ediyor
Hull City'nin galibiyet hasreti devam ediyor
18:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Gönüllü iade hukuki sorumluluğu kaldırmaz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Gönüllü iade hukuki sorumluluğu kaldırmaz
18:41
Konyaspor, Galatasaray maçı öncesi şaha kalktı
Konyaspor, Galatasaray maçı öncesi şaha kalktı
18:37
İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal’dan ilk açıklama: İstanbul Barosu geri döndü
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Ümit Kocasakal'dan ilk açıklama: İstanbul Barosu geri döndü
18:23
Galatasaray’da eleştirilerin odağı olan Sane, Fenerbahçe’yi görünce dayanamıyor
Galatasaray'da eleştirilerin odağı olan Sane, Fenerbahçe'yi görünce dayanamıyor
18:09
Yanlışlıkla hakemi tekmeledi Görüntüdeki futbolcuyu Türkiye’de tanımayan yok
Yanlışlıkla hakemi tekmeledi! Görüntüdeki futbolcuyu Türkiye'de tanımayan yok
18:08
İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu
İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu
17:58
Galatasaray’dan derbiye özel dev ödül
Galatasaray'dan derbiye özel dev ödül
17:44
Uluslar Ligi maçları yaklaşırken Sergen Yalçın’a kötü haber: Milli yıldız sakatlandı
Uluslar Ligi maçları yaklaşırken Sergen Yalçın'a kötü haber: Milli yıldız sakatlandı
15:38
Cenaze dönüşü korkunç son 22 kişi hayatını kaybetti
Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 19:09:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz, İmamoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei