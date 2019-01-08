Yenimahalle'de "Arabaşı Şöleni" Yapıldı

Yenimahalle
ilçesinde Yozgat Yenifakılı
ve Çevre Köyleri Derneği tarafından yöresel yemeklerden "Arabaşı Şöleni" düzenlendi.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar
, İlkadım
Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, en büyük güçlerinin milli birlik ve beraberlikleri olduğunu belirtti.
Hemşehri derneklerinin toplumsal dayanışma acısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Yaşar, şunları söyledi:
"Hemşehri dernekleri iyi günde kötü günde dayanışmak, öz kültürünü kaybetmemek için çok önemlidir. Bu nedenle hemşehri derneklerini çök önemsiyorum. Yenimahalle'de de çok sayıda Yozgatlı hemşehrimin yaşadığını biliyorum. Önümüzdeki dönem Yozgat kültürünün yaşatılacağı bir Yozgat Evi yaparak sizlerin kullanımına açmayı hedefliyorum."
Yenifakılı ve Çevre Köyleri Derneği Başkanı Ramazan İleri de Başkan Yaşar'a desteği için teşekkür ederek, "Başkanımız Fethi Yaşar kapılarını bize her zaman açık tutmuştur, bize destek olmuştur. Yozgatlılar olarak biz kendisinden razıyız Allah da ondan razı olsun." diye konuştu.
Yenifakılı fotoğraflarından oluşan serginin de yer aldığı etkinlikte katılımcılara yöresel yemek arabaşı ikram edildi.