Son Dakika Haberleri: Yenimahalle'de İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Yenimahalle'de İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Yenimahalle Belediye Meclisi, 2019-2024 döneminin ilk toplantısını Belediye Başkanı Fethi Yaşar başkanlığında gerçekleştirdi.

Yenimahalle'de İlk Meclis Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Yenimahalle Belediye Meclisi, 2019-2024 döneminin ilk toplantısını Belediye Başkanı Fethi Yaşar başkanlığında gerçekleştirdi.

İlk oturumda komisyonların yanı sıra Meclis Başkan Vekilleri ile Divan Katip üye seçimi yapıldı. Seçimler sonucunda 1'inci Başkan Vekili Hüseyin Kaya olurken, 2'inci Başkan Vekilliğine Hatice Bahar Kutlucan Kolçak getirildi. Divan Katipliğine Seher Yetimoğlu, Lale Bektaş, Songül Gölpunar ve Zekai Yetkin seçilirken, bir yıllık daimi encümen üyeliklerine de Müslüm Ertekin, Hakkı Tükenmez, Yahya Yüzüak seçildi. Ardından İhtisas Komisyon seçimi yapıldı.

Yenimahalle Belediye Meclisinin ilk toplantısında konuşan Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle için tüm projelerde uyum içerisinde çalışacağız" dedi.

"Birlik beraberlik içerisinde Yenimahalle'yi yöneteceğiz"

Belediye başkanlığı yaptığı sürece herkesin kararına ve görüşlerine saygılı olduğunu vurgulayan Yaşar, yeni dönemde de bu anlayışın devam edeceğini dile getirdi. Başkan Yaşar, "Belediye başkanı olarak tüm meclis üyeleriyle her zaman birebir konuşarak fikir alışverişinde bulundum. Sizlerle de aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Hepinize kapım her zaman açık. Önümüzdeki 5 yılın dolu dolu Yenimahalle yararına geçeceğinden şüphem yok. Birlik beraberlik içerisinde Yenimahalle'yi yöneteceğiz. Hepimiz için hayırlısı olsun, başarılar diliyorum" diye konuştu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:04 Kaynak: İHA
Hüseyin Kaya, Fethi Yaşar, Yenimahalle, Güncel
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