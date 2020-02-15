Yenişehir Belediyesi'nden spora destek

Yenişehir Belediyesi gençlerin daha sağlıklı bir şekilde spor yapabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.



Belediye Başkanı Davut Aydın, "Belediyespor Kulübümüz bünyesinde bulunan genç ve alt yapıdaki futbolcularımızı A takım sürecine daha sağlıklı bir şekilde hazırlamak ve ilçemizdeki amatör kulüplere destek olmak adına alt yaş gruplarımızı Yenişehir Esnaf Doğan Spor Kulübü ve Yenişehir Söylemiş Başak Spor Kulübü bünyesine kattık" diye konuştu. Bu birliktelikten doğacak sinerji, hem kulübümüzü, hem de ilçemizdeki amatör kulüplerimizi yukarıya doğru taşıyacaktır. Ücretsiz yaz spor okuluyla ilçemizde yaşayan çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak maksadıyla eğitimden kültüre, bilişim ve teknolojiden spora kadar farklı alanlarda hizmetlerimizi sürdürüyoruz" dedi. - BURSA