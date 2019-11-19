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Yenişehir sporun ve sporcunun başkenti olacak

6 saat önce

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto ile protokol imzaladı.

Yenişehir sporun ve sporcunun başkenti olacak, System.String[]

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto ile protokol imzaladı.


Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, geçtiğimiz günlerde Bursa'yı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptığı görüşmelerin olumlu neticelenmesi sonucunda imza törenine katılmak üzere Ankara'ya gitti. Aydın, "Geleceğimize yapacağımız en büyük yatırım gençliğe yapılacak yatırımdır. Tarihin ve tarımın başkenti Yenişehir'i sporun ve sporcunun da başkenti yapacağız. Bu anlamda bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto Teşkilatının destekleriyle Matay Spor Kompleksinin tamamlanması, Yolören Sentetik Futbol Sahası ve 3 adet basketbol sahasının yapılması için imzalarımızı attık. Rabbim hayırlı etsin" dedi.


Yenişehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto arasında imzalanan protokolde; Yenişehir Belediyesi Matay Spor Kompleksi inşaatının tamamlanması, Yolören Mahallesine Sentetik Futbol Sahasının yapılması ve ilçeye muhtelif yerlerine toplamda 3 adet basketbol sahasının yapılması yer aldı. Başkan Davut Aydın, spor alanında ilçeye yapılan yatırımlar için Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere Bursa Milletvekillerine ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür ederek, spor sahalarının yapımı için ihale sürecinin en kısa sürede başlayacağını dile getirdi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:25 Kaynak: İHA
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