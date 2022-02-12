Üye Girişi
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Beşikci, sporcuları kabul etti - Son Dakika

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Beşikci, sporcuları kabul etti

12.02.2022 14:48
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Beşikci, sporcuları kabul etti

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, milli formayla Muay-Thai Avrupa Şampiyonası'na katılacak sporcuları makamında kabul etti.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, milli formayla Muay-Thai Avrupa Şampiyonası'na katılacak sporcuları makamında kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Beşikci, geçen yıl Ankara'da düzenlenen Muay-Thai Türkiye Şampiyonası'nda yıldız bayanlar kategorisinde dereceye giren Yenişehir Spor Kulübü sporcularından Ecem Naz Ertaş ve Bejna Pektaş'ı ağırladı.

Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Beşikci, 13-21 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek Muay-Thai Avrupa Şampiyonası'na katılacak sporculara başarı diledi.

Beşikci, "Yenişehir Belediyesi olarak tüm sporcularımızı desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Beşikci, sporcuları kabul etti

YORUMLAR
500

Avrupa Şampiyonası, Kick Boks, Muay Thai, Yenişehir, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Beşikci, sporcuları kabul etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:13 Sevgisini emniyet kemeri ile boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:07 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
14:32 E-Devlet'te en çok hangi soru soruldu? 73 milyon kez sorgulaması yapıldı
14:29 Iraklı komutandan gündem olacak sözler: Öcalan posteri asan olursa, onları bu meydana asarım
14:27 Bakan Nebati, fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketini açıklıyor
14:14 Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişilere bedava dağıtılmaya başlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 15:25:29. #1.12#
SON DAKİKA: Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Beşikci, sporcuları kabul etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement