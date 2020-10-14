Yerel şarkıcı 'change araç' satışından tutuklandı - Son Dakika

Yerel şarkıcı 'change araç' satışından tutuklandı

14.10.2020 12:06
Yerel şarkıcı 'change araç' satışından tutuklandı, System.String[]

Ankara'da eğlence merkezlerinde sahne alan şarkıcı Ferhat A., ilk belirlemelere göre 5 adet 'change araç' satışından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da eğlence merkezlerinde sahne alan şarkıcı Ferhat A., ilk belirlemelere göre 5 adet 'change araç' satışından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da tamir edilemeyecek ağır hasarlı araçları alarak, şasi ve motor numaraları ile plakalarını aynı marka farklı bir araca takıp 'change' yaptıkları ve ardından da sattıkları tespit edilen çete yapılan operasyon sonrasında çökertildi. Şüpheliler arasında Ankara'da yerel şarkıcı olarak tanınan Ferhat A. da bulunuyor.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonrasında şüpheliler Nuri Ö., Abdüllaziz T., Ersan Ö., Zeynel Ö., Osman C., Ömer G., Ferhat A., Ferdi A., 'Resmi belgede sahtecilik, Nitelikli dolandırıcılık' emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemede suçlamaları kabul etmeyen şarkıcı Ferhat A., kendisini şu sözlerle savundu:

"Ben annem ve iki çocuğum ile oturuyorum. Maltepe'de bulunan bir eğlence merkezinde solistlik yaparım. Aynı zamanda köyümde küçükbaş ve büyükbaş hayvan satarak geçimimi sağlarım. Aylık 20 bin gelirim var. Sabıka kaydım yok. Ben Tolga T.'yi dayımın oğlunun olması nedeniyle tanırım. Benim olan ancak kendi adıma kayıt yaptırmadığım, Nuri Ö., adına kayıtlı 06 BS 0527 plakalı aracı satarak, aramızda ticari ilişki oldu. Bana sormuş olduğunuz şahıslardan Nuri Ö. ile Ömer G., isimli şahsı tanırım. Nuri Ö.'yü çocukluğumdan beri tanırım. Benim üzerime 3 araç kaydı olduğundan ve üzerime araç alırsam, vergi çıkacağından Nuri'ye 'Senin üzerine araç alalım' dedim. Kendisi de kabul etti. Onun üzerinde toplam 4 araç aldım. Bu araçların tamamını bana borcu bulunan halam Hatice'nin oğlu olan Erşan Ç., getirip sattı. Erşan'ın bana 150 bin lira borcu vardı. Bunlara karşılık bana 4 araç verdi. Ömer G.'yi sahneye çıktığım eğlence merkezine müşteri olarak geldiğinden tanırım. Galericilik yaptığını bildiğim diğer şahısları tanımam isimlerini burada duydum. Suçlamaları kabul etmiyorum."

"Maddi zararı gidermiştir"

Şüphelinin Eskişehir'den gelen avukatı Cem Duman da müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, "Alınan savunmaya bir diyeceğimiz yoktur. Şüphelinin savunmasına aynen katılıyoruz. Müvekkilimin kuzeni Erşan Ç.,'den yaklaşık 150 bin lira alacağı vardır. Erşan Ç. de borcunu araba vererek, ödemek istemiştir. Müvekkilimde bunu kabul etmiştir. Müvekkilimin üzerine 3 adet araç olduğu için, yeni bir araç alamayacağı için arkadaşı olan şüpheli Nuri Ö.,'ün üzerine aracı almış ve müştekiye aracı satmıştır. Hiçbir şekilde olayın faali değildir. Kendisi olayın mağdurudur. Ayrıca mağdur olanın zararını gidermiştir. Sabit ikametgah sahibidir. Kaçma şüphesi yoktur. Deliller toplanmıştır. Tutuksuz yargılanmasını talep ederiz" şeklinde belirtti.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek tutuksuz yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme, Ferhat A., Ferdi A. ve Nuri Ö.'nün tutuklanmalarına karar verirken, Ömer G.'yi ise ev hapsine mahkum etti. - ANKARA

Operasyon, Ankara, Polis, yerel, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yerel şarkıcı 'change araç' satışından tutuklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyrukları şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi Yoldan çıkan araca sıkışıp kalbi duran yardımcı pilot Laura Salvo hayatını kaybetti Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı
Klopp takımda kalmasını istedi, Shaqiri'nin F.Bahçe'ye transferi son gün yattı Klopp takımda kalmasını istedi, Shaqiri'nin F.Bahçe'ye transferi son gün yattı         
12:03
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı         
11:07
Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim         
10:33
Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor         
10:04
Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu         
09:39
Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanıyor         
09:32
MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı         
08:22
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 12:15:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerel şarkıcı 'change araç' satışından tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei