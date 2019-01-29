Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

52 dakika önce

Sakarya Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) katıldı.

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Sakarya Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) katıldı.


31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde yeniden aday gösterilmeyen Mehmet İspiroğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi makamında ziyaret etti.


Ziyaretten sonra Mehmet İspiroğlu, Büyük Birlik Partisi'ne resmi adaylık başvurusunu gerçekleştirdi.

Ziyarette, Sakarya İl Başkanı Cemal Can, Karasu İlçe Başkanı Hasan Eminoğlu ve Karasu Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Hakkı Topaloğlu da hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:50 Kaynak: AA

Sakarya, Karasu, Büyük Birlik Partisi, Mehmet İspiroğlu, Güncel
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