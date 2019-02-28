Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Beypazarı İlçe Teşkilatı tarafından yemekli istişare toplantısı düzenledi.

Yerel Seçime Doğru, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi Beypazarı İlçe Teşkilatı tarafından yemekli istişare toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Beypazarı İlçe Başkanlığınca bir tesiste düzenlenen istişare toplantısına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, İYİ Parti Ankara milletvekilleri Şenol Bal ve Ayhan Altıntaş, İYİ Parti Beypazarı Belediye Başkan adayı Veysel Ayık, Cumhuriyet Halk Partisi Beypazarı İlçe Başkanı Hasan Kostak ile partililer katıldı.

Toplantıda konuşan Koç, Beypazarı'nın Mansur Yavaş'a vefa borcunun olduğunu ve bu seçimlerde Beypazarı halkının Yavaş'ı topyekun destekleyeceğine inandığını söyledi.

Veysel Ayık'ın başkan adayı olmadığını ve seçimi halk nezdinde çoktan kazandığını iddia eden Koç, "Martın sonu bahar." dedi.

Bal da Beypazarılılara Meral Akşener'in selamlarını getirdiğini ve başarı dileklerini sunduğunu söyledi.

Ayık da "Beypazarı'nın bizim için tabii ki önemi büyük ancak bu seçimlerin ülkemiz için farklı bir önemi var çünkü Beypazarılı hemşehrimiz, ağabeyimiz Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmaya çok yakın." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:57 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hesabı Beğenmeyen Şahıslar, Restorana Pompalı Tüfekle Ateş Açtı Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak

Savcının Halı Sahada Gözaltına Aldırdığı Öğretmen Konuştu: Sırf Kendisi Oynamak İçin Bizi Sahadan Çıkarttı Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 15:20:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]