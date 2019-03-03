Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

27 dakika önce

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, "İmkanları milletin lehine kullanabilecek belediye başkanları lazım." dedi.

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AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, "İmkanları milletin lehine kullanabilecek belediye başkanları lazım." dedi.

Beraberinde AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür ile Beşiri ilçesi ile İkiköprü beldesindeki seçim lokallerini ziyaret eden Özdemir, yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerin önemli projeleri hayata geçirdiğini söyledi.

AK Parti'nin bölgeler arası gelişmişlik farkını büyük oranda ortadan kaldırdığını işaret eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Kendi içinde de kendi ilçelerimiz ve beldelerimiz arasındaki kalkınmışlık ve gelişmişlik farkını da ortadan kaldırmamız lazım. Hizmetler merkezde nasıl var ise eşit şekilde ilçelerde, beldelerde ve köylerde de olması lazım. Beşiri'nin köyleri ve İkiköprü beldesine yakın köylerde bakıyorsunuz İl özel İdaresi kaynaklarıyla çok güzel hizmetler yapmışız. Merkezde olmayan hizmetleri biz köylerde yaptık."

Özdemir, yerel seçimde AK Parti'nin adaylarının belediye başkanı seçilmesinin ilçeye büyük katkı sunacağını dile getirerek, "Bu seçimlerde büyük bir fırsat var. Gelin bu fırsatı değerlendirelim. AK Parti adaylarımızı belediye başkanı yapalım. İdeolojik belediyeciliği bir kenara itmemiz lazım. Projeleri yarıştırmamız lazım. İmkanları milletin lehine kullanabilecek belediye başkanları lazım." dedi.

Daha sonra Özdemir Batman 19 Mayıs Spor Salonunda düzenlenen Türkiye Masa Tenisi Süper Lig müsabakalarını izledi.

Buradaki konuşmasında son yıllarda yatırımlar sayesinde önemli spor merkezlerinin oluşturulduğunu işaret eden Özdemir, şunları aktardı:

"AK Parti iktidarları döneminde gençlik ve spor yatırımlarına büyük önem verildi. Gençliğimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, hayata hazırlanması, en azından profesyonel olmasa da amatör bir sporla meşgul olması, bizim hep arzu ettiğimiz bir durum. Uluslararası alanda rekabet edebilecek daha üst seviye sporcuların keşfedilmesinde bu tür organizasyonların büyük önemi var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:44 Kaynak: AA

Ziver Özdemir, Milletvekili, Batman, AK Parti, Politika
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