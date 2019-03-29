Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı
ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış
, Beyşehir
'de seçim çalışmalarına ilçenin dış mahallelerini ziyaret ederek devam ediyor.
Samancı ve Akış, Cumhur İttifakı'nın Beyşehir belediye başkan adayı Üzeyir Yaşar
ve partililerin ilçeye bağlı dış mahallelerde yürüttüğü seçim çalışmasına katıldı.
Aşağı Esence
Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Samancı
, Cumhur İttifakı'na destek istedi. Samancı, burada yaptığı konuşmada, "Belediye başkanı terleyecek, koşacak, gayret gösterecek, her şeyden önemlisi genç olacak, genç olmadı mı bu iş olmuyor ve vurdu mu masaya ses getirecek, o işi koparacak. İnşallah Üzeyir kardeşim bu genç, enerjik ve dinamik yapısıyla bu işi başaracak, yapacak, ilçemize en güzel hizmetleri kazandıracak. Yani, ilçemizi, mahallelerimizi gençler yönetecek. Öyle değil mi? Bizler de bu genç kardeşimizle birlikte inşallah tüm mahallelerimizin sorunlarını, taleplerini hep birlikte takip edeceğiz. Bu iş; her şeyden önemlisi uyum işi, ekip ve takım işi. Bu takımı 31 Mart'ta bozmayalım." dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ise, "Ya 17 yıldır olduğu gibi istikrar sürsün, Türkiye
büyüsün diyeceğiz ya da ülkemizdeki belirsizliklere kapı aralayacağız." diye konuştu.
Cumhur İttifakı adayı Üzeyir Yaşar da, Beyşehir'e hizmet etmek için geldiğini söyledi.