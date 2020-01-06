Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi Çalıştayı - Son Dakika

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen "Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi" kapsamında düzenlenen çalıştayların dokuzuncusu, İzmir'de başladı.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, Konak Mövenpick Hotel'de, çalıştay nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

Köksal Toptan, kurullarının Cumhurbaşkanı tarafından atanan 11 üyeden oluştuğunu, 4 yıl boyunca görev yapacaklarını belirtti.

"Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi"nin Avrupa Birliği'nin desteğiyle yürütüldüğünü belirten Toptan, "Projemiz yönetenlerle halkın arasında köprü kurarak çağın yükselen değerlerini kamuoyuyla paylaşmak olarak özetlenebilir." dedi.

Projenin başarılı olması için ilk toplantılarında Anadolu'ya gidip halk ve yöneticilerin katkılarını alma kararı verdiklerini ifade eden Toptan, şimdiye kadar 6 ilde başarılı toplantılar yaptıklarını, her toplantının ardından uzmanlar tarafından raporlar hazırlandığını söyledi.

Köksal Toptan, "Yaptığımız araştırmalarda Türkiye'de Kamu Görevlileri Etik Kurulu diye bir kurul olduğundan vatandaşımızın çoğu habersiz. Fakat genelde algı da yerel yöneticiler için olumsuz ama bunlar düzelir mi, Türkiye etik kuralları uygulayan bir ülke haline gelebilir mi? Bundan ümitli misiniz?' sorusuna yüzde 44 oranında vatandaşımızın 'Düzelebilir, düzelir' dediğini gördük. Bu bizi bir yandan heyecanlandırdı, bir yandan çok umutlandırdı." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin sorusu üzerine yaptıkları anket çalışmasında vatandaşların yüzde 94'ünün "Yerel yönetimlerde her şey etik kurallara uygun yapılıyor mu?" sorusuna "Yapılmıyor" şeklinde yanıt verdiğini aktaran Toptan, "Böyle bir algı var ama olgunun bu olduğuna inanmıyoruz. Çünkü o sorunun hemen ardından 'Size yerel yönetimlerde etik ihlali yapıldığına şahit oldunuz mu?' diye sorulan soruya vatandaşların yüzde 84'ü 'Hayır görmedik, duymadık' diyor." cevabını verdi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkan Vekili Selçuk Hondu da kurulda adalet kavramına çok önem verdiklerini dile getirdi.

Projenin direktörü Prof. Dr. Mustafa Kemal Yalınkılıç, proje çerçevesinde düzenlenecek çalıştaylarda, ruhsatlar, ihaleler, işe alımlar gibi konularda ihlallerin neden kaynaklandığı sorusunun yanıtlarının aranacağını, çalıştayın tamamlanmasının ardından Ankara'da 5 mevzuat çalıştayının daha yapılacağını, ardınan ayrıntılı bir rapor hazırlayacaklarını bildirdi.

İzmir'de bugün başlayan çalıştayın iki gün sürecek ilk bölümüne valilik ve kaymakamlık, üçüncü ve dördüncü gününde yapılacak ikinci bölümünde ise belediyelerden görevliler katılacak.

Çalıştay serisi, Antalya ve Ankara'da yapılacak çalıştaylarla son bulacak.