Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi Çalıştayı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi Çalıştayı - Son Dakika

Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi Çalıştayı

6 saat önce

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen "Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi" kapsamında düzenlenen çalıştayların dokuzuncusu,...

Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi Çalıştayı, System.String[]

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen "Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi" kapsamında düzenlenen çalıştayların dokuzuncusu, İzmir'de başladı.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, Konak Mövenpick Hotel'de, çalıştay nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

Köksal Toptan, kurullarının Cumhurbaşkanı tarafından atanan 11 üyeden oluştuğunu, 4 yıl boyunca görev yapacaklarını belirtti.

"Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi"nin Avrupa Birliği'nin desteğiyle yürütüldüğünü belirten Toptan, "Projemiz yönetenlerle halkın arasında köprü kurarak çağın yükselen değerlerini kamuoyuyla paylaşmak olarak özetlenebilir." dedi.

Projenin başarılı olması için ilk toplantılarında Anadolu'ya gidip halk ve yöneticilerin katkılarını alma kararı verdiklerini ifade eden Toptan, şimdiye kadar 6 ilde başarılı toplantılar yaptıklarını, her toplantının ardından uzmanlar tarafından raporlar hazırlandığını söyledi.

Köksal Toptan, "Yaptığımız araştırmalarda Türkiye'de Kamu Görevlileri Etik Kurulu diye bir kurul olduğundan vatandaşımızın çoğu habersiz. Fakat genelde algı da yerel yöneticiler için olumsuz ama bunlar düzelir mi, Türkiye etik kuralları uygulayan bir ülke haline gelebilir mi? Bundan ümitli misiniz?' sorusuna yüzde 44 oranında vatandaşımızın 'Düzelebilir, düzelir' dediğini gördük. Bu bizi bir yandan heyecanlandırdı, bir yandan çok umutlandırdı." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin sorusu üzerine yaptıkları anket çalışmasında vatandaşların yüzde 94'ünün "Yerel yönetimlerde her şey etik kurallara uygun yapılıyor mu?" sorusuna "Yapılmıyor" şeklinde yanıt verdiğini aktaran Toptan, "Böyle bir algı var ama olgunun bu olduğuna inanmıyoruz. Çünkü o sorunun hemen ardından 'Size yerel yönetimlerde etik ihlali yapıldığına şahit oldunuz mu?' diye sorulan soruya vatandaşların yüzde 84'ü 'Hayır görmedik, duymadık' diyor." cevabını verdi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkan Vekili Selçuk Hondu da kurulda adalet kavramına çok önem verdiklerini dile getirdi.

Projenin direktörü Prof. Dr. Mustafa Kemal Yalınkılıç, proje çerçevesinde düzenlenecek çalıştaylarda, ruhsatlar, ihaleler, işe alımlar gibi konularda ihlallerin neden kaynaklandığı sorusunun yanıtlarının aranacağını, çalıştayın tamamlanmasının ardından Ankara'da 5 mevzuat çalıştayının daha yapılacağını, ardınan ayrıntılı bir rapor hazırlayacaklarını bildirdi.

İzmir'de bugün başlayan çalıştayın iki gün sürecek ilk bölümüne valilik ve kaymakamlık, üçüncü ve dördüncü gününde yapılacak ikinci bölümünde ise belediyelerden görevliler katılacak.

Çalıştay serisi, Antalya ve Ankara'da yapılacak çalıştaylarla son bulacak.

Etik Kurulu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Özbekistan ile ilişkiler gelişiyor! Türkiye'de ilk Özbek baharat markası kuruluyor
Belediyede şoför olan Niler Albayrak: Bir dönem cinsel ilişki işçiliği yaptım Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek Almanya'da polise bıçakla saldırmaya çalışan Türk öldürüldü

Son Dakika Haberleri
21:08 BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "Tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz" - Son Dakika
21:08 Bilecik'te taşımalı eğitime kar engeli - Son Dakika
21:08 AB dışişleri bakanları olağanüstü toplanacak - Son Dakika
21:06 Akar-Esper görüşmesinde, Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren... - Son Dakika
21:04 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü. - Son Dakika
20:42 John Bolton, Senato'daki azil oturumunda ifade vermeye hazır - Son Dakika
20:08 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 21:11:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]