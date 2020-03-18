Yerköy Belediyesi dezenfekte çalışmalarına başladı - Son Dakika

Yerköy Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgınına karşı kamu kurumları, okul, cami, park ve bahçelerde dezenfekte çalışması başlattı.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsün Türkiye'de görülmesiyle dezenfekte çalışması başlattıklarını söyledi.

İlçe genelinde kamu kurumlarında dezenfekte çalışması yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Koronavirüs salgınının ülkemizde görülmesiyle ilçemizde önlemlerimizi aldık. İlçemizde ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları, sokaklarımızda ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere devletimizin tüm kurumları, koronavirüs salgınına karşı gereken tüm önlemleri almış, gerekli çalışmaları başlatmıştır. Bizler de yerel yönetimler olarak hemşehrilerimizin sağlığının korunması noktasında üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruz." dedi.

Yılmaz, bu süreçte vatandaşların Sağlık Bakanlığının uyarılara uymasını istedi.